اليمن العربي

ضربة جديدة للمليشيات..وصول 20 جريحاً حوثياً في حالات حرجة لمستشفيات الحديدة

10 ديسمبر، 2019
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في ضربة جديدة للمليشيات، كشفت مصادر طبية، مساء الاثنين، عن وصول 20 جريحاً من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى مستشفيات زبيد وباجل الريفي بمحافظة الحديدة ، أصيبوا في معارك بالساحل الغربي .

 

وأضافت المصادر، أن معظم الحالات حرجة جراء تعرضهم لإصابات بأجزاء متفرقة من أجسادهم.

 

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات الحوثية فرضت حالة استنفار حول المستشفيات ترقباً لوصول حالات أخرى .

 

وتتوالى خسائر مليشيات الحوثي اليومية خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات المليشيات التي تشنها على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة ، وكبدت القوات المشتركة المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

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