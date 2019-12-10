ضربة جديدة للمليشيات..وصول 20 جريحاً حوثياً في حالات حرجة لمستشفيات الحديدة

في ضربة جديدة للمليشيات، كشفت مصادر طبية، مساء الاثنين، عن وصول 20 جريحاً من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى مستشفيات زبيد وباجل الريفي بمحافظة الحديدة ، أصيبوا في معارك بالساحل الغربي .

وأضافت المصادر، أن معظم الحالات حرجة جراء تعرضهم لإصابات بأجزاء متفرقة من أجسادهم.

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات الحوثية فرضت حالة استنفار حول المستشفيات ترقباً لوصول حالات أخرى .

وتتوالى خسائر مليشيات الحوثي اليومية خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات المليشيات التي تشنها على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة ، وكبدت القوات المشتركة المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح .