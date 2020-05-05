أخبار نادي برشلونة

ضربة جزاء = سيارة.. أغرب القصص في مسيرة فابريجاس الكروية

5 مايو، 2020
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ضربة جزاء = سيارة.. أغرب القصص في مسيرة فابريجاس الكروية


قصة طريفة وواقعة غريبة تعرض لها الاسباني سيسك فابريجاس لاعب نادي موناكو الفرنسي، وأصر على روايته بطريقته الخاصة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وسرد فابريجاس الواقعة التى حدثت عندما كان لاعبًا في نادي تشيلسي عام 2018 ، حيث كادت رهان على ضربة جزاء تكلفه مبلغًا ماليًا ضخما، لشراء سيارة رنج روفر لولا أن تحايل بفكرة خادعة على زميله للخروج من المأزق حينها.

واحتفل امس سيسك فابريجاس بميلاده الـ33، حيث خاض اللاعب الإسباني أول مبارياته مع نادي ماتارو، ومن برشلونة إلى توقيعه عقدا مع آرسنال الإنجليزي في سبتمبر 2003  حيث كان يبلغ من العمر 16 عامًا ، ليظهر كلاعب خط وسط واعد في أرسنال.

وحطم فابريجاس العديد من أرقام النادي القياسية، وكسب شهرته كواحد من أفضل اللاعبين الشباب بمركزه ، و في عام 2011، عاد إلى ناديه السابق برشلونة بشكل مبدئي مقابل 34 مليون يورو ، ويرتدي إلى الآن قميص فريق موناكو الفرنسي قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي.

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