المشهد العربي

ضربة لمافيا التعاطي.. ضبط مخدرات بنصف مليون دولار في ساحل حضرموت

12 يوليو، 2020
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في ضربة لمافيا المخدرات، ضبطت الأجهزة الأمنية في نقطة حضاتهم العسكرية، شرقي ساحل حضرموت، صباح اليوم السبت، كمية ضخمة من مخدر الشبو “الكريستال”.

اشتبه أفراد القوة الأمنية في السيارة القادمة من المهرة، وبتفتيشها عثروا على أكبر كمية من مادة مسحوق الشبو “الكريستال” المخدرة الخطرة.

خبأ المهربون المواد المخدرة – التي تزن 56 كيلو جراما بقيمة نصف مليون دولار – بإحكام في مقدمة القاطرة.

وسلمت النقطة الأمنية المتهم والسيارة والمضبوطات إلى فريق مكافحة المخدرات في المحافظة، بمحضر رسمي.

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