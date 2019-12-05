المشهد العربي

ضرب مُبرح لقيادي حوثي حاول جمع جبايات من سوق بصنعاء

5 ديسمبر، 2019
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المشهد العربي ـ خاص:

تعرض قيادي حوثي مُكلف بتحصيل ضرائب القات إلى الضرب المبرح في صنعاء وسلب أسلحة مرافقيه بواسطة بائعي القات في أحد الأسواق، تعبيراً عن غضبهم من التعسفات والجبايات الباهظة.

وقال شهود عيان لـ”المشهد العربي”، إن القيادي الحوثي شكري هادي المُعين من المليشيا مشرفاً على تحصيل ضرائب القات في أسواق شمال صنعاء تعرض للضرب المبرح في سوق العرولي ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى.

ولفتوا إلى أن القيادي الحوثي حاول مصادر سيارة تحمل كميات كبيرة من القات بحجة عدم دفع الضرائب الكاملة، لكن بائعي القات حاولوا إقناعه بدفعهم الضرائب بسندات رسمية.

وأشاروا إلى أنه مع إصرار القيادي الحوثي على تحصيل ضرائب جديدة ومحاولة السطو على القات دخل في عراك مع اثنين من البائعين، قبل أن يقوم معظم بائعي القات في السوق بالتناوب على ضربه مع مرافقيه ومصادرة أسلحتهم.

وشددوا على أن مليشيا الحوثي اعتقلت 6 من بائعي القات، فيما هدد بائعو القات في السوق بالتصعيد وطالبوا بإيقاف تعسفات وجبايات القيادي الحوثي.

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