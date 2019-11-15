المشهد اليمني

ضغوطات من التحالف العربي لسلطة مأرب للإفراج عن حوثي أصدر فتوى بوجوب قتل منتسبي الجيش الوطني .. تعرف عليه

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 5 دقائق
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المشهد اليمني

قالت مصادر مطلعة إن قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، أصدرت توجيهات بالإفراج عن المرجع الزيدي يحيى الديلمي بعد تعرضها لضغوطات من قبل التحالف العربي.

ولاقت قضية الافراج عن الديلمي، معارضة كثير من الناشطين والحقوقيين الامر الذي عدوه استهانة بدماء اليمنيين الذين حرض على قتلهم من خلال الفتوى التي اصدرها بوجوب قتل منتسبي الجيش الوطني وكل من يعارض الجماعة الحوثية.

وتم اعتقال الديلمي، من قبل إحدى النقاط الامنية بمحافظة مأرب شرق اليمن في نهاية اغسطس الماضي أثناء عودته من الحج.

يشار إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة كانت قد أصدرت في عام 2005 حكما بإعدام الديلمي إلى جانب حبس القيادي في جماعة الحوثي محمد مفتاح بعد إدانتهما بتهمة التخابر مع إيران والاستعانة بها للإضرار بمصلحة اليمن, وتشكيل تنظيم مسلح لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد ودعم التمرد الذي قاده حسين الحوثي في صعدة، والسعي للإطاحة بالنظام الجمهوري.

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أصدر التحالف الجيش العربي الوطني بوجوب تعرف حوثي ضغوطات عليه عن فتوى قتل لسلطة للإفراج مأرب من منتسبي

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