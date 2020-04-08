ضغوط شعبية تجبر العيسي على خفض أسعار المشتقات النفطية بسقطرى



رضخ رجل الأعمال الإخواني أحمد صالح العيسي، المقرب من الجنرال الإرهابي علي محسن الأحمر، للضغط الشعبي بسقطرى

وجرى خفض البترول والديزل من 6800 للدبة سعة 20 لتراً إلى 4800 ريال للبترول، 5200 ريال للديزل.

وتضمن القرار، العمل بالأسعار الجديدة لمدة 48 ساعة، على أن يتم بعدها إقرار تسعيرة جديدة أسوة ببقية المحافظات.

وحاولت السلطات الإخوانية، ترهيب المواطنين للكف عن مطالب البيع بأسعار عادلة، وتمكين العيسي من بيع النفط بضعفي سعره في العاصمة عدن.