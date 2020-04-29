عدن الغد

ضغوط شعبية ورسمية تعيد “الشعيبي” لممارسة عمله في التواهي

29 أبريل، 2020
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ضغوط شعبية ورسمية تعيد “الشعيبي” لممارسة عمله في التواهي

خلال الاسبوع المنصرم توالت ردود الأفعال بشان طلب مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعيبي، اعفائه من منصبه.
  و تمثلت ردود الافعال بالاصرار على رفض استقالة مأمور التواهي الشعيبي، حيث كانت بدايتها من قبل زملائه في العمل و كافة مدراء فروع المكاتب التنفيذيه في المديريه، الذين اصروا على عودته لما لمسوه فيه من حرص على المال العام ومتابعة واشراف على تنفيذ المشاريع والانضباط الوظيفي.  وتقدم مدراء فروع المكاتب التنفيذية في مديرية التواهي برسالة الى محافظ عدن، تطالبه برفض طلب المدير العام. بالتالي تم رفض طلب الاستقالة من قبل قيادة العاصمة وعدم قبولها والتوجيه بعودته الى ممارسة عمله.  من جهتها ايضا، رفضت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، استقالة الشعيبي، ووجهته بالعودة فورا الى عمله. ناهيك عن تواصل قيادات وشرائح مختلفه من شباب ومثقفين ووجاهات اجتماعية تطالب الاستاذ عبد الحميد ناصر، العودة الى عمله وقيادة المديرية.

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