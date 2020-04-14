ضمن الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا ..العميد “التميمي ” يدشن توزيع مرافق غسل اليدين والحقائب الصحية

المكلا(المندب نيوز )خاص

دشن المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح يوم أمس الإثنين، توزيع مرافق غسل اليدين والحقائب الصحية، ضمن الاستجابة الطارئة لوباء فيروس كورونا الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتنفيذ منظمة صناع النهضة.

وأشاد العميد التميمي بهذه البادرة الطيبة والإنسانية، التي تهتم بصحة الجنود الذين يبذلون الكثير من الجهود في الميدان، وهم بحاجة إلى جميع وسائل السلامة العامة لتجنب الإصابة بوباء فيروس كورونا.

حضر التدشين نائب المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد سعيد بن دويس، ومدير المركز الصحي بأدارة الأمن والشرطة الدكتور سعيد العامري.