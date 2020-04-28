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ضمن الخطة الرمضانية أمن مديرية غيل باوزير تنفد إنتشار لتخفيف من الازدحام المروري

28 أبريل، 2020
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ضمن الخطة الرمضانية أمن مديرية غيل باوزير تنفد إنتشار لتخفيف من الازدحام المروري

بأشراف ومتابعة النقيب أحمد محروس بارشيد مدير أمن و شرطة م/غيل باوزير وضمن الخطة الرمضانية
 
نفذت الأجهزة الأمنية إنتشار في الشوارع الرئيسية بمدينة غيل باوزير ومدينة شحير لتخفيف من الازدحام المروري
 
حيث بدأت الخطة الأمنية من اول أيام شهر رمضان المبارك ، وتأتي هذا الخطوة حسب توجيهات العميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة م /حضرموت
 
ودعا النقيب بارشيد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية وعدم إيقاف المركبات في الشوراع العامة لتقليل من الازدحام و استشعار المسؤولية إتجاه إخوانهم في الأجهزة الأمنية

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