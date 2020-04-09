ضمن المرحلة الأولى لمجابهة وباء كورونا .. انتقالي المكلا يقوم بتوزيع الكمامات المعقمه على مهندسي النظافة. ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) اعلام انتقالي المكلا

في اطار الحملة الوقائية و التوعوية لمجابهة الحميّات و وباء كورونا قام نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية المكلا الأستاذ عبدالله فرج بانصيب امس الاربعاء بتوزيع الكمامات المعقمه على مهندسي (عمال) النظافة.

و تهدف حملة توزيع الكمامات حرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي بالاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع ، والتي تساعدهم على القيام بمهامهم دون خوفهم من انتقال اليهم الأمراض المعديه و الاوبئة المنتشرة.

هذا وقد دشنت القيادة المحلية لانتقالي المكلا مساء يوم أمس الحملة الوقائية و التوعوية لمجابهة الحميّات و وباء كورونا المستجد بحضور رئيس انتقالي حضرموت و نائبه و مدير عام مكتب الاشغال العامة بمديرية المكلا و عدد من القيادات المحلية بحضرموت والمكلا.

حضر لقاء التوزيع عضوا القيادة المحلية بمديرية المكلا الأستاذ عبدالله بن علي الحاج و الأستاذ فوزي صالح بوسبعه و رئيس اللجنة النقابية لعمال النظافة بمديرية المكلا محمد خميس برويشد.