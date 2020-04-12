المندب نيوز

ضمن اهتمام قيادة الانتقالي بالمواطنين..انتقالي الطلح يدشن توزيع مياه الشرب للقرى النائية بالمديرية

12 أبريل، 2020
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ضمن اهتمام قيادة الانتقالي بالمواطنين..انتقالي الطلح يدشن توزيع مياه الشرب للقرى النائية بالمديرية

شبوة(المندب نيوز )خاص

ضمن اهتمام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة ومديرياتها ، دشن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الطلح الاستاذ ناصر حسن بامزعب مشروع توزيع مياه الشرب لبعض قرى مدرية الطلح والتي تعاني من نقص حاد في مياه الشرب .

واستهدف المشروع الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود في عدداً من المناطق النائية بمديرية الطلح بتقدير (22 ) ناقلة ماء من مياه شرب حيث ، تم إيصالها الى جميع المنازل والقرى المستهدفة .

يأتي ذلك الدعم ضمن اهتمام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمعاناة المواطنين وتطلعاتهم .

وعبر المواطنين بمديرية الطلح عن شكرهم لرئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني على اهتمامه بهذه القرى النائية والتماسه معاناتهم كما قدمو شكرهم لرئيس القيادة المحلية بالمديرية على هذه اللفتة الإنسانية .

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