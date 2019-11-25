عدن الغد

ضمن عملياته الانسانية القوات السعودية تدشين حملة اللقاح ضد مرض الانفلونزا الموسمية في مدارس عدن.

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 26 دقيقة
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ضمن عملياته الانسانية القوات السعودية تدشين حملة اللقاح ضد مرض الانفلونزا الموسمية في مدارس عدن.

 
دشنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مدرسة قتبان بمديرية المعلا بالعاصمة المؤقته عدن صباح الاثنين المرحلة الاولى من حملة التلقيح ضد مرض الانفلونزا التي تأتي ضمن عملياتها الانسانية المتواصلة في اليمن.
 
وفي حفل التدشين أكد مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن الدكتور/ محمد عبدالرقيب في تصريح صحفي على اهمية الحملة التي تستهدف تقليح طلاب وطالبات مدارس عدن في مديرياتها الثمان، ضد امراض الحميات خصوصا الانفلونزا التي تنتشر هذه الايام بكثرة مع دخول فصل الشتاء.
 
 
واشاد عبدالرقيب بالدعم الذي تقدمه دول التحالف وفي مقدمة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن بشكل عام ولمدينة عدن بشكل خاص.
 
إلى ذلك أوضح مدير عام الرعاية الأولية الدكتور / محمد مصطفى أن تدشين المرحلة الأولى من حملة التحصين ضد مرض الانفلونزا الموسمية بدعم من قيادات قوات السعودية بعدن سيشمل عشرة الاف طالب وطالبة في مدارس مديريات العاصمة عدن.
 
 
واعتبر الدكتور محمد مصطفى ان هذا الدعم هو إمتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا وفي جميع المجالات، خصوصا القطاع الصحي ومجال الرعاية الاولية ومكافحة الأوبئة وامراض الحميات التي تعاني منها مختلف المناطق اليمنية.

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الانسانية الانفلونزا السعودية القوات اللقاح الموسمية تدشين حملة ضد ضمن عدن عملياته في مدارس مرض
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عدن الغد

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