ضمن مهمتها الوطنية لمواجهة جائحة كورونا .. الإمداد والتموين تواصل رحلتها المكوكية وترفد محور أبين بالكمامات

صورة لافراد مواقع محور ابين يضعون الكمامات

تواصلت الرحلة المكوكية لمنتسبي دائرة الإمداد والتموين والقاعدة الإدارية ، التي تنتسب الى مهمتهم الوطنية المرافقة لمساعي الوطن تجنب جائحة كورونا .. وفقا لمشهد عاصف وصاعق يشهده العالم برمته .. حيث انطلقت جهود الضباط والصف والافراد , في اطار التوجيهات الحريصة والمتابعة من قبل العميد علي محمد الكود نائب مدير دائرة الإمداد والتموين ومدير القاعدة الادارية .. في شتى الاتجاهات لتواصل مهمتها التي حققت فيها كثير من الأهداف ووصلت إلى خطوط النار في الأيام الماضية في الضالع وكرش ومريس ومواقع أخرى.محطة العطاء كانت صباح أمس تضع حمولتها في محور أبين , الذي منح افراده الحد الكافي من الكمامات الوقائية اليت يتم انتاجها بمواصفات خاصة في معمل الخياطة الخاص في القاعدة الإدارية في التواهي.. في اطار ثقافة الجهود التي تقدمها في صلب مهمة تحتاج للجميع وفقا لتوجهات قيادة الدولة ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.تواجد منتسبي دائرة التموين والقاعدة الإدارية في مواقع محور أبين ، المتعددة .. حظيت بأستقبال خاص واشادة من قبل الجميع . لأهمية ما تقوم به في هذا التوقيت المهم الذي تنهض فيه همم الرجال لمواجهة كل الاحتمالات المرافقة للوباء الذي أصبح يهدد الجميع.حيث عبر جنود وضباط محور ابين بقيمة العطاء الذي تقدمه قيادة دائرة التموين والإمداد والقاعدة الادارية ممثلة بالعميد علي محمد الكود , الذي عرف بقدرته على تسجيل الحضور الوطني المهم في كثير من المنعطفات , عطفا لعى خبرة طويلة أصبح يتقمص فيها الأدوار الرائعة ذات الصلة بروح وجمال المواقف برفقة الآخرين.يذكر أن معمل الخياطة في القاعدة الادارية الذي يضم اكثر من 150 عامل وعاملة .. ينتج ما يقارب الــ 5000 كمامة في اليوم , من خلال عمل دؤوب ومتواصل في مساعي خاصة تم الالتزام لعا بساعات متواصلة من العمل لضمان الانتاج بالعدد المحدد.