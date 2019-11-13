ضنك الحديدة.. كيف أقرّ الحوثيون بالمأساة الصحية؟

اعترفت المليشيات الحوثية، بالمأساة الصحية التي تسبّبت فيها حربها العبثية في محافظة الحديدة، بعدما خلّفت وراءها مآسي شديدة البشاعة.

وزير الصحة في حكومة الانقلابيين “غير المعترف بها” طه المتوكل أعلن فرض حالة الطوارئ في محافظة الحديدة لمواجهة انتشار حمى الضنك والملاريا.

المتوكل أقرّ بأنَّ نصف مليون شخص في مختلف مديريات المحافظة مهددون بالإصابة بحمى الضنك والملاريا، وقال إنّ أكثر المديريات التي تشهد انتشارًا كبيرًا للحمى هي مديرية الجراحي، حيث وصل عدد الوفيات إلى 25 شخصًا فضلًا عن ألفي مصاب بالمرض.

ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، دفع القطاع الصحي أثمانًا فادحة من الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون وخلّفت وراءها الكثير من المآسي الإنسانية.

وتسبّب العبث الحوثي في تفشي الكثير من الأمراض القاتلة في المناطق التي وقع فيها بطش المليشيات، ومنها محافظة الحديدة التي ودعت كثيرًا من أبنائها بسبب الإصابة بحمى الضنك.

وانتشر الوباء بالتزامن مع هطول الأمطار على المديرية وانتشار كثيف للبعوض، حيث تشير المعلومات الميدانية، إلى أنَّ غالبية الأسر أصيبت بالوباء، في ظل غياب تام للرعاية الصحية من السلطات الصحية في المديرية الخاضعة لسلطات الحوثيين والمنظمات المحلية والدولية الإغاثية.

وعلى مدار سنوات، خمس ارتكبت المليشيات الحوثية كافة صنوف الاعتداء على القطاع الصحي، مخلِّفةً وراءها مأساة غير مسبوقة، سواء عبر قصف وتعطيل المستشفيات وإغلاق الصيدليات وتفشي الأوبئة ونشر الفقر، وإهمال الوضع البيئي، وسرقة المساعدات الدوائية، وهي أسبابٌ كفيلة في مجملها لأنْ تؤدي إلى تفشي الأمراض.

على مدار سنوات خمس ارتكبت المليشيات الحوثية كافة صنوف الاعتداء على القطاع الصحي، مخلِّفةً وراءها مأساة غير مسبوقة، سواء عبر قصف وتعطيل المستشفيات وإغلاق الصيدليات وتفشي الأوبئة ونشر الفقر، وإهمال الوضع البيئي، وسرقة المساعدات الدوائية، وهي أسبابٌ كفيلة في مجملها لأنْ تؤدي إلى تفشي الأمراض.

ومؤخرًا، قالت الأمم المتحدة إنّ قرابة 20 مليون يمني يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، بعد أكثر من أربع سنوات على الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

منظمة الهجرة الدولية ذكرت عبر حسابها على “تويتر”، أنّ نحو 19,7 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، مشيرةً إلى أنَّ الفريق الصحي التابع لها في اليمن أجرى، الأسبوع الماضي، حوالي 24 ألفًا و500 استشارة طبية لرجال ونساء وأطفال.

وأصبح نحو مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم حوالي 360 ألفًا دون سن الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد جدًّا، وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة، بحسب تقرير صادرٍ عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

الوضع المروّع يشير كذلك إلى أنّ الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بـ11 ضعفًا بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيّدة، كما أنّ تقديرات المنظمات الأممية تكشف أنَّ حوالي 2,5 مليون امرأة حامل أو مرضع في اليمن بحاجة ماسة إلى خدمات التغذية والمشورة لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، إذ تتعرض النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية لخطر متزايد من الإجهاض والكرب الذي تسببه، بالإضافة إلى فقر الدم والموت أثناء الولادة.