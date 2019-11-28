4 مايو

طائرة إستطلاع حوثية تحلق في سماء ثره (تفاصيل)

4 مايو 4 مايو منذ 11 دقيقة
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الخميس – 28 نوفمبر 2019 – الساعة 08:17 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص

عاودت المليشيات الحوثية اليوم الخميس إلى إطلاق طائرة إستطلاع فوق المواقع التي تسيطر عليها قوات المقاومة الجنوبية في جبهة ثره وذلك بعد ان دام اختفائها لعدة أشهر.

هذا وقد شوهدت الطائرة الإستطلاعية التي أطلقتها المليشيات الحوثية اليوم لعدة دقائق ثم غادرت الأجواء بأسرع وقت وذلك لأن أبطال المقاومة استهدفوها بالسلاح المضاد لمحاولة إسقاطها.

الخميس 28/11/2019

المركز الإعلامي لجبهة ثره

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إستطلاع تحلق تفاصيل ثره حوثية سماء طائرة في
4 مايو

4 مايو

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