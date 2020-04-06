عدن تايم

طائرة إماراتية تقل شحنة مواد وقائية وطبية إلى سقطرى"صور"

6 أبريل، 2020
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طائرة إماراتية تقل شحنة مواد وقائية وطبية إلى سقطرى"صور"
وصلت إلى محافظة سقطرى طائرة إماراتية مُحملة بمساعدات طبية وعلاجية ومواد وقائية من فيروس “كورونا” المُستجد.

وتضمنت المساعدات، 3 طن محاليل خاصة بعمليات الاستصفاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي، وكذلك معقمات للوقاية من فيروس كورونا، وبعض الاحتياجات الطبية والصحية الأخرى.

وجاء إرسال تلك المساعدات، استجابةً للمناشدات التي أطلقها مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالعاصمة حديبو، بعد نقص المواد الطبية الضرورية التي يحتاجها المرضى.

ويعد مستشفى الشيخ خليفة، أهم مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لسكان محافظة سقطرى، كما كان له دوراً بارزاً في التخفيف من معاناة المواطنين.

وشكل وصول الطائرة امس الاحد ، ارتياحاً شعبياً كبيراً على مستوى المجتمع السقطري، الذي ثمن الجهود الكبيرة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في ظل تلك الظروف الصعبة.

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