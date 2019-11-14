المشهد اليمني

طارق صالح يجري أول اتصال الى محافظة مأرب

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 4 دقائق
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المشهد اليمني

أجرى العميد طارق محمد عبدالله صالح، عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة، مساء اليوم الخميس، أول اتصال هاتفي له الى محافظة مأرب.

‏وجاء اتصال طارق صالح للاطمئنان على صحة قائد القوات اليمنية المشتركة اللواء صغير بن عزيز، بعد الهجوم الغادر الذي نفذته مليشيا ‎الحوثي على مقر العمليات المشتركة بمأرب.

وعبر للواء بن عزيز عن صادق تعازيه ومواساته باستشهاد مجموعة من الضباط في الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدفهم صباح أمس.

وكانت مصادر عسكرية رفيعة، كشفت اليوم الخميس، عن السبب الرئيس للتفجيرين اللذين استهدفا القوات المشتركة وقيادة وزارة الدفاع بمحافظة مأرب.

وقتل 5 جنود واصيب 10 آخرون في قصف، استهدف مقراً لوزارة الدفاع في مجمع صحن الجن العسكري بمحافظة مأرب، أمس الاربعاء، بمقذوف صاروخي استهدف مبنى العمليات المشتركة الواقع داخل المعسكر الواقع شمالي مدينة مأرب.

ويأتي القصف بعد استهداف سابق لاجتماع حضره وزير الدفاع في مقر وزارته بمحافظة مأرب، وأعلنت الحكومة عبر مصدر عسكري أن الصاروخ الذي استهدف وزير الدفاع كان صناعة أمريكية.

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أول اتصال الى صالح طارق مأرب محافظة يجري

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