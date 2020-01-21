طارق صالح يعلن مساندته لجبهة نهم ويدعو اليمنيين للتوحد خلف هذه المعركة

│الخبر | خاص

أعلن العميد الركن طارق صالح، عضو قيادة القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، مساء الاثنين، استعداده لدعم ومساندة قوات الجيش الوطني في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر ” أن قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم”.

وأكد طارق صالح قائلا: ‏جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل مانملك

واختتم تغريدته بدعوة كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة.

ويخوض أبطال الجيش اليمني في جبهتي نهم والجوف الليلة معارك بطولية شرسة، خلفت عشرات القتلى والجرحى والاسرى في صفوف جماعة الحوثي.

│المصدر – الخبر