إرم نيوز

طارق صالح يلتقي مارتن غريفيث عبر دائرة تلفزيونية

7 أبريل، 2020
0




المصدر: فريق التحرير

التقى العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في اليمن، اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث عبر دائرة تلفزيونية.

وقال طارق صالح في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه  بحث مع المبعوث الأممي آلية وقف إطلاق النار الشامل، وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، ومناقشة خروقات الميليشيات الحوثية وعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع مع الحوثيين العام 2018.

وأضاف أنه قدم خلال اللقاء المرئي ملاحظاته ”حول تجزئة ملف الأسرى“، كما  جدد الطلب برفع فوري لعقوبات مجلس الأمن المفروضة على نجل الرئيس اليمني الراحل، أحمد علي عبدالله صالح.

وهذا اللقاء هو الثاني لـ“طارق صالح“ مع المسؤول الأممي، حيث التقى الرجلان لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
تلفزيونية دائرة صالح طارق عبر غريفيث مارتن يلتقي

إقرا أيضا

Photo of الجيش اليمني يعلن مقتل 7 حوثيين في مواجهات بتعز

الجيش اليمني يعلن مقتل 7 حوثيين في مواجهات بتعز

7 أبريل، 2020
Photo of وزير الإعلام اليمني: مواقف غريفيث حيال جرائم الحوثيين ”ضبابية“

وزير الإعلام اليمني: مواقف غريفيث حيال جرائم الحوثيين ”ضبابية“

7 أبريل، 2020
Photo of مقتل 5 يمنيات إثر قصف حوثي للسجن المركزي في تعز

مقتل 5 يمنيات إثر قصف حوثي للسجن المركزي في تعز

5 أبريل، 2020
Photo of محاولة حوثية فاشلة لاستهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي

محاولة حوثية فاشلة لاستهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي

5 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق