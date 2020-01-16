المشهد اليمني

طالبة يمنية تحرق حجابها احتجاجا على أوضاع الطلاب في ماليزيا

16 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أقدمت إحدى الطالبات الموفدات على إحراق حجابها احتجاجا على الأوضاع المتردية والماساوية التي وصل إليها الطلاب المبتعثين في بعض عواصم الدول ومنها ماليزيا.

الطالبة قامت بذلك على مرأى ومسمع من زملائها وزميلاتها الموفدين وأمام بعض وسائل الإعلام المتواجدة تعبيراً عن مستوى الذل والهوان التي أوصلتهم إليه قيادات الوزارة الفاشلة.

وتفيد التقارير إلى أن أوضاع الطلبة وصلت مرحلة لا يمكن استيعابها على الإطلاق أو تقبلها في ظل صمت الحكومة ووزارة التعليم العالي.

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