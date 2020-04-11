طالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المعتدين.. أكاديميو جامعة عدن يتضامنون مع الشيخ مهدي العقربي

أعلن عدد كبير من أكاديميو جامعة عدن تضامنهم الكامل والمطلق مع الشيخ القبلي البارز الشيخ / مهدي العقربي جراء ما وصفوه بالعمل الإرهابي الذي نفذته جماعة مسلحة شنت هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منزله فجر يوم أمس الأول .واستنكر أكاديميو جامعة عدن خلال زيارتهم التي قاموا بها عصر اليوم الجمعة إلى منزل الشيخ / مهدي العقربي الكائن في منطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن وبأشد العبارات ذلك الهجوم معتبرين استهداف الشيخ / مهدي العقربي هو استهداف لكل الشخصيات والرموز والهامات الوطنية الشريفة .وأكدوا بأن ما تعرض له الشيخ / مهدي العقربي ينبغي أن لا يمر مرور الكرام وانه يتوجب على الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لملاحقة وضبط تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها العادل والرادع .من جانبه عبر الشيخ / مهدي العقربي عن شكره وتقديره لكافة المتضامنين معه سواء بالحضور او الاتصالات أو بالبيانات التضامنية مؤكدا بأن هذه الأعمال لن تثنيه عن اداء واجبه تجاه الوطن ، مشيرا بأن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الأجهزة الأمنية للقبض على المعتدين وتقديمهم للعدالة والقضاء لينالوا جزاءهم الرادع .وضم وفد أكاديميو جامعة عدن الذين قدموا إلى منزل شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة عدن الشيخ / مهدي العقربي للاطمئنان على صحته كل من : الدكتور محمد فضل القطيبي أمين عام الجمعية السكنية و رئيس نقابة الهيئة التعليمية ، الدكتور فضل مكوع ، والدكتور صالح حسين المدير المالي للجمعية السكنية والدكتور صالح باسردة نائب العميد لشؤون الطلاب ، والدكتور عبدالحكيم عراش والشيخ الحمدي المارمي وعدد من منتسبي جامعة عدن .