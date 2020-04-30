طالب بإحالة المسؤولين في عدن للمحاكمة..أمين عام خور مكسر: لم يتم تجهيز أي مركز عزل

شن أمين عام مديرية خورمكسر الأستاذ منير حسن، هجوم حاد على المسؤولين في مدينة عدن، عقب إصابة ٥ أشخاص بوباء كورونا المستجد.

وقال الاستاذ منير حسن في تصريح صحفي انه لم يتم تجهيز اي مركز عزل صحي في مديرية خور مكسر، ولم يتم توفير وسائل السلامة للأطباء والمختصين في المستشفيات، مشيرا انه طوال خمسة اشهر لم يكن هناك الا عقد اجتماعات وندوات الغرض منها الإعلام ونشر صور المسؤولين.

وطالب حسن بحالة المسؤولين للمحاكمة، حيث قال:” لانريد أحد ان يطالب المسؤولين في عدن بالاستقالة أو عزلهم نطالب ان يحالوا فورا للقضاء والمحاكمة الفورية كل من توفى اليوم ومن أصيب بالفيروس فهم متهمين بقتلة اذا كان هناك من ضمير حي لازال فيجب أن يتم فورا إلقاء القبض عليهم وإحالتهم لمحاكمة فورية”.

واعلنت وزارة الصحة في عدن امس الاربعاء تسجيل خمس إصابات مؤكدة، فيروس كورونا المستجد اثنتين منها توفيتا.

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