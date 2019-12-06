طالب قبائل مأرب بسحب أبنائها.. قائد الحزام الأمني بأبين: سنرد على الاعتداءات الإرهابية

دعا قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، العميد عبداللطيف السيد، قبائل محافظة مأرب إلى سحب أبنائها من أبين، وعدم الزج بهم في معارك تخدم مصالح مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح المدعوم من قطر.

وقال ـ في تصريح صحفي ـ إن “أبين مقبرة الغزاة، ولن تقبل بالإرهاب ومن يموله، وسيرد أبناؤها على أي اعتداء تقوم به المليشيات الإرهابية”.

وأشار إلى أن الحرب مع مليشيات الإخوان والإرهابيين، وعلى قبائل مأرب ألا تتصدر المشهد وتضع نفسها في المقدمة، فليس هناك ما يمنعنا من تحرير المحافظة سوى التزامنا باتفاق الرياض.

وأضاف: لن نصمت على من قتل رجالنا في أحور، وعلى رأسهم الشهيد البطل علي سالم السومحي ورفاقه، مؤكدا: “نحن عازمون على الثأر لهم، وتطهير المحافظة من دنس الإرهاب والمليشيات”.

وأشاد بالروح القتالية والمعنوية لدى رجال الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية وأبناء القبائل المرابطين في منطقة الشيخ سالم، مشددا على استعداد أبطال الحزام الأمني للدفاع عن وطنهم، وردع الغزاة وطردهم من أرضه.

وأعرب عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض في ظل محاولة انقلاب الإخوان على الاتفاق، ودفعهم بقوة إلى مدينة شقرة في حين نص الاتفاق على انسحابهم منها.