اليمن العربي

طبيبان بصنعاء: تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بصنعاء

30 أبريل، 2020
0

أفاد طبيبان في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بتسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صنعاء.

 

 

وفي التفاصيل، كشف مصدران طبيان وموظف في منظمة الصحة العالمية عن حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على الأقل في العاصمة صنعاء، وفق موقع “المصدر أونلاين“.

 

وقالت تلك المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تتستر على الحالات المصابة حتى الآن.

 

وأمس الأول، أعاد وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، تعريف فيروس كورونا وأعراضه في تعميم لمكاتب الصحة والمستشفيات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما يرفع من احتمالية انتشار الوباء دون الإعلان عنه.

 

 

وكانت مصادر تحدثت في وقت سابق لرويترز عن وجود حالات في الحجر الصحي بفندق موفنبيك بصنعاء.

 

وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، عن تأكيد إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

 

ويوم الثلاثاء، حذرت الأمم المتحدة في اليمن من أن فيروس كورونا “موجود الآن في اليمن”، مشيرة إلى أن هناك “احتمال حقيقي جدا أن يكون قد تم انتشار دون اكتشافه“.

 

وقال بيان صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن “وكالات الإغاثة تشعر بمخاوف بالغة من وجود ومن إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا في اليمن“.

 

ونقل البيان عن السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون الإنسانية لليمن قولها: “حذّرنا منذ أول حالة إصابة بكوفيد من أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشر بسرعة“.

# اليمن
# الحوثيين
# الأمم المتحدة
# مليشيا الحوثي
# .
# منظمة الصحة العالمية
# صنعاء
# بيان
# وزير
# فيروس
# كشف
# منظمة
# تعميم
# حالة
# تسجيل
# الحكومة
# الصحة
# حذرت
# العاصمة
# كورونا

إقرأ الخبر من المصدر

إقرأ أيضاً المزيد من اخبار اليمن العاجلة
Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إصابة بصنعاء بفيروس تسجيل حالتي طبيبانبصنعاء كورونا مؤكدة

إقرا أيضا

Photo of التليدي: اتفاق الرياض هو الفرصة الأخيرة أمام اليمنيين لاستعادة دولتهم

التليدي: اتفاق الرياض هو الفرصة الأخيرة أمام اليمنيين لاستعادة دولتهم

30 أبريل، 2020
Photo of تدابير تعسفية حوثية بمناطق سيطرة الجماعة بشأم أموال الزكاة

تدابير تعسفية حوثية بمناطق سيطرة الجماعة بشأم أموال الزكاة

30 أبريل، 2020
Photo of المجلس الانتقالي يعلن أنه متمسك بالحكم الذاتي حتى تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات

المجلس الانتقالي يعلن أنه متمسك بالحكم الذاتي حتى تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات

30 أبريل، 2020
Photo of شاهد.. البحسني : دولة الإمارات التي امتزج دماء أبنائها مع دماء شهدائنا مواقفها مشهودة للجميع

شاهد.. البحسني : دولة الإمارات التي امتزج دماء أبنائها مع دماء شهدائنا مواقفها مشهودة للجميع

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WhatsApp Viber
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق