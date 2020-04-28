طبيب متطوع بمستشفى الامل:فيروس كورونا متواجد بعدن وعلى مسؤوليتي وهذا موعد انفجاره

كشف طبيب متطوع بالحجر الصحي عن تواجد فيروس الكورونا بعدن .

وقال الطبيب المتطوع بالحجر الصحي فضل الكعبي:على مسؤوليتي الكورونا متواجدة في عدن ولا اي واحد يكلمنا عن الفحوصات .

وردا على احدى الاستفسارات قال الدكتور فضل :انا اشوف آلية العمل بين المستشفيات الحكومية والخاصة والترصد الوبائي غير كافية ..حتى مع المختبر المركزي ..الأطباء الهاربين يطلبوا وسائل الحماية ال PPE انا قد تطوعت في مركز الامل ..

والترصد كم بايتابعوا اذا الشعب لايتبع تعليمات الوقاية.

واختتم:ومش مصدقين بالكورونا دخلت كل الفيروسات بلدنا المطحون كان باقي هذا الفيروس الملعون على فكرة نحن كاطباء متوقعين وجوده وجاءت الأمطار عطلت الدنيا والآن أزمة الكهرباء ..

لابد من تكاثف الجهود .. والله غالب على امره

أما السكوت والفحوصات الأخرى تطلع مرتفعة والأشعة المقطعية متطابقة للمرضى الذين ماتوا من عدة أماكن مختلفة

لا يمكن أن نسكت واتمنى ان أكون مخطىء اعتقد أنه بايكون اسبوع الانفجار أسأل الله أن أكون مخطىء وانما السكوت أكثر من هكذا لا يجوز من باب براءة الذمة ومن باب تكاثف الجهود من كل الأطراف .