طرق تنعيم الشعر الخشن للرجال

يعتبر الشعر الخشن مزعج بالنسبة للنساء والرجال حيث يصعب التعامل معه ويكون تمشيطه بمثابة مهمة شاقة لهم، ولكن إذا كنت مدعو لحفلة أو سهرة فانت تحتاج إلى تنعيمه في مدة قليلة للغاية، قد تشعر بأن هذا الأمر مستحيل ولكن نقدم لك من موقع محتوى خطوات بسيطة لتنعيم الشعر الخشن سواء أكانت وصفات كيميائية أو طبيعية كالتالي.

فرد الشعر الخشن في البيت

يمكنك تنعيم الشعر في البيت عن طريق استعمال المكواة المصنوعة من السيراميك وأتباع هذه الخطوات.

أغسل شعرك جيدًا بالماء، ثم قم بتجفيفه بواسطة منشفة برفق بدون فرك الشعر حتى لا تعرضه إلى التلف.

ضع كريم ملائم لنوعية شعرك، وقم بتوزيع الكريم على كل خصل الشعر بالتساوي.

استعمال المشط قم بتقسم شعرك إلى أربع أجزاء بشكل متساوي.

ابدأ بكوي الجزء الخلفي من الرأس ثم الجزء الأمامي.

مرري المكواة على خصلات الشعر ببطء حتى تحصل على نتيجة جيدة، ولا تستعمل المكواة على الخصلة أكثر من مرة حتى لا تتلف.

بعد الانتهاء أترك الشعر حتى يبرد وبعدها استمتع بشعر ناعم وجذاب في أقل من ساعة.

استعمل المكواة المصنوعة من مادة السيراميك حتى لا تؤذي شعرك.

المكواة التي يمكنك التحكم في درجات حرارتها أفضل، لأن درجات الحرارة العالية تؤذي الشعر.

استعمال مجفف الشعر

يعتبر مجفف الشعر الأقل ضرر من المكواة بالطبع، وهذا لأن المجففات الحديثة بها إمكانية استعمال التجفيف البارد وبالتالي التقليل من درجات الحرارة العالية التي يتعرض لها الشعر مع المكواة، ولكن لا يعطيك السيشوار نفسك النتائج المذهلة للمكواة وطريقة استعمال السيشوار كالتالي.

غسل الشعر جيدًا بالماء وإزالة بقايا الكريم الموجودة على الشعر.

وضع كريم مناسب أمر ضروري لأن الكريم يحافظ على خصلات الشعر من الحرارة التي يتعرض لها.

قم بتسريح الشعر وتمشيطه جيدًا.

أستعمل المجفف على مسافة بعيدة من الشعر حوالي 6 بوصات.

ضع كمية أخرى من الكريم على الشعر للحصول على اللمعان المطلوب.

منتجات تنعيم الشعر للرجال

يتجه البعض إلى استعمال البروتين كحل سحري وآمن، لأن الشعر يحتوي على نسبة 70% من البروتين وعند التقدم في العمر يفقد الإنسان نسبة هذا البروتين وبالتالي يحتاج إلى تعويضها عن طريق علاج الشعر بالبروتين، ويعطى البروتين نتائج جبارة حيث يحول الشعر الخشن والتآلف إلى شعر سحري وجذاب، ولا يمكن استعمال البروتين في المنزل خصوصًا إذا كان هذا لأول مرة، بل يجب الاستعانة بمتخصص في صالونات التجميل، كما يمكنك اتباع التعليمات الموجودة على العلبة.

تنعيم الشعر للرجال مدى الحياة

يعتبر الكيراتين الحل السحري لجميع أنواع الشعر الخشن مدى الحياة، يتشابه البروتين مع الكيراتين ولكن يعتبر الكيراتين أقوى لأنه يعالج الشعر الأكثر ضررًا، وكذلك ينبغي الذهاب إلى صالون التجميل لمعالجة الشعر التآلف وعليك اتباع الخطوات التالية بعد العلاج بالكيراتين.

ينبغي مرور أسبوع بدون غسل الشعر بعد استعمال الكيراتين.

إذا كان شعرك جاف، فقد يتحول إلى نوعية الشعر الدهني.

سوف تحتاج إلى منتجات عناية بالشعر غالية الثمن للحفاظ على نعومته.

تنعيم الشعر للرجال كالحرير

هناك وصفات طبيعية وآمنة لتنعيم الشعر الخشن ولكن عيوبها أنها تظهر نتائجها على المدى البعيد ومن هذه الوصفات.

الأفوكادو: أربع ملاعق كبيرة من عصير الأفوكادو مع ملعقة من زيت النعناع وقليل من البلسم، وضعه على الشعر لمدة نصف ساعة.

جوز الهند: ضع خمس ملاعق من جوز الهند الساخن على الشعر في المساء ثم يغسل الشعر في الصباح مرتين في الأسبوع.

الموز مع زيت الزيتون: ضع موزة في الخلاط مع أربع ملاعق من زيت الزيتون وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

قدمنا لكم طرق تنعيم الشعر الخشن للرجال، وإذا كان لديكم أقتراحات أو أسئلة أخرى نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال عبر موقع محتوي