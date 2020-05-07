طرق طبيعية للتخلص من آثار حب الشباب, يعاني الكثير من ظهور حب الشباب، حيث تظهر نتيجة تجمع الدهون والزيوت أسفل الجلد والتي تعمل على غلق مسام البشرة، وذلك من خلال تكون الخلايا الميتة التي تساهم في تهيج البشرة.

بذور الحلبة للقضاء على حب الشباب

تعد بذور الحلبة غنية بالمركبات المضادة للأكسدة التي من وظائفها القضاء على الكثير من المشكلات الجلدية بفاعلية، ونخص بالذكر آثار حب الشباب، لأن بذور الحلبة تمتلك قدرة فائقة على إخفاء هذه الآثار طبيعيًا، فقط قم باتباع الآتي:

المكونات:

كوب صغير من بذور الحلبة.

2 فنجان صغير من الماء.

الطريقة:

سكب بذور الحلبة في الماء ووضعها على نار هادئة حتى الغليان.

تنعيم بذور الحلبة حتى تتشكل عجينة متماسكة، ويتم حفظها في الثلاجة.

فرد هذه العجينة على المناطق المتضررة.

ترك هذا المزيج لمدة ربع ساعة.

غسله بالماء الفاتر.

لا يفضل ترك هذا الخليط على الوجه أكثر من ثلث ساعة.

عصير الليمون للتخلص من آثار حب الشباب

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

قطعة قطن.

طريقة التحضير:

تطبيق الليمون على الوجه مباشرة إذا لم تتحسس منه، عن طريق قطنة.

دعيه على البشرة لمدة نصف ساعة.

تستخدم هذه الوصفة لمدة شهر كامل.

طريقة أخرى:

خلط ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

وضع هذا الخليط على آثار حب الشباب باستخدام قطنة نظيفة.

ترك هذا المزيج قرابة 15 دقيقة.

يتم شطف الوجه بمزيد من الماء البارد.

الابتعاد عن استخدام الصابون عند تنظيف الوجه أو استخدام مقشر للوجه.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم الواحد.

صودا الخبز لعلاج بثور حب الشباب

المقادير:

ملعقتين طعام من صودا الخبز.

ربع فنجان صغير من الماء.

طريقة التجهيز:

خلط كافة المكونات السابقة حتى تحصل على خليط متوسط السمك.

دهن هذا الخليط على الوجه مع التدليك برفق.

ترك هذا المزيج على البشرة قرابة 5 دقائق.

يتم شطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

يجب الحرص على عدم ترك هذا الخليط على الوجه أكثر من 10 دقائق.

قشور البرتقال لمنع ظهور ندوب حب الشباب

المكونات:

ملعقة من قشر البرتقال المطحون.

ملعقة من العسل الأبيض.

الطريقة:

خلط مسحوق قشر البرتقال مع العسل حتى تكون عجينة.

دهن ندوب حب الشباب بهذا الخليط.

إبقاء هذا المزيج على الوجه حتى جفافه تمامًا.

شطف هذا الخليط بالماء الدافئ وتنظيف البشرة جيدًا.

يتم القيام بهذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا.

زيت شجرة الشاي لازالة ندوب حب الشباب

المكونات:

ملعقة طعام من زيت اللوز.

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

الطريقة:

يتم خلط هذه المكونات مع بعضهم البعض، وتطبيق طبقة رقيقة من الماسك على أماكن حب الشباب لمدة ساعتين.

شطف هذا الخليط.

يفضل استخدام هذا المزيج من حين الى آخر.

وداعًا لندوب حب الشباب مع زيت جوز الهند

المكونات:

قليل من زيت جوز الهند.

الطريقة:

تطبيق قطرات من زيت جوز الهند على البشرة مع التدليك لمدة 5 دقائق.

قم بالعناية بالمناطق التي يكثر فيها الندوب.

ترك هذا الزيت 8 ساعات على البشرة، ويتم تنظيف البشرة بعد المدة المحددة.

من الأفضل أن تكرر هذه الوصفة بشكل يومي.

دقيق الشوفان للقضاء علي آثار حب الشباب

المقادير:

ملعقتين صغيرتين من دقيق الشوفان.

بضع قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير:

خلط دقيق الشوفان مع ماء الورد حتى تمام التجانس وتحصل في النهاية على معجون متماسك.

فرد طبقة من هذا المعجون على الوجه.

لا يتم غسل هذا الخليط إلا بعد جفافه تمامًا.

يستخدم هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

خشب الصندل للشفاء من آثار حب الشباب

المقادير:

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من زيت خشب الصندل.

طريقة التحضير:

مزج كلًا من ماء الورد مع زيت خشب الصندل.

دهن هذا المزيج على البشرة، ولكن يفضل تنظيفها أولًا بالماء.

إبقاء هذا الخليط على الوجه لمدة ساعة.

غسل هذا الخليط بعد مرور المدة المحددة بالماء الفاتر.

يحبذ استخدام هذا الماسك لضمان نتائج فعالة، والتمتع بمميزات زيت خشب الصندل الأخرى للبشرة من حيث نضارتها وإضفاء اللمعان والتألق على البشرة.

ماسك الفراولة لإخفاء ندوب حب الشباب نهائيا

المقادير:

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

4 حبات من الفراولة.

الطريقة:

تنظيف الوجه جيدًا والتركيز على المناطق التي يكثر فيها الندوب.

تنعيم حبات الفراولة وإضافة العسل إليها ومزجهم حتى يختلطوا بشكل جيد.

وضع هذا القناع على البشرة باستخدام أصابع نظيفة.

إبقاء هذا القناع قرابة 15 دقيقة.

يتم شطف البشرة جيدًا ويفضل بالماء الدافئ.

إرشادات لإخفاء الندوب من البشرة

قم باتباع بعض الإرشادات التالية حتى تساعدك في إزالة ندوب البشرة بكل سهولة:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة، بسبب قيام الأشعة الفوق بنفسجية بزيادة تصبغات البشرة، وهذا من شأنه يكثر من الندوب.

بسبب قيام الأشعة الفوق بنفسجية بزيادة تصبغات البشرة، وهذا من شأنه يكثر من الندوب. استعمال مستحضرات التجميل ذو جودة عالية.

كثرة شرب الماء.

اتباع نظام غذائي جيد.

استخدام مقشر لتجديد خلايا البشرة والتخلص من الخلايا الميتة.

والتخلص من الخلايا الميتة. اتباع الوصفات الطبيعية التي تخلو من مواد كيميائية لا تلحق الضرر للبشرة، مثل دقيق الشوفان، زيت شجرة الشاي، العسل الطبيعي والليمون.

التي تخلو من مواد كيميائية لا تلحق الضرر للبشرة، مثل دقيق الشوفان، زيت شجرة الشاي، العسل الطبيعي والليمون. الابتعاد عن الماء الساخن عند تنظيف البشرة، لأن الماء الساخن يؤدي إلى جفاف البشرة وبالتالي إصابتها بظهور الشقوق.

في نهاية المقال، نود أن نؤكد على حضراتكم ضرورة اتباع العلاجات الطبيعية للتخلص نهائيًا من آثار حب الشباب، والتي تكون مصدر ازعاج لكثير من الأشخاص, بالإضافة إلى تكرار الوصفة التي تقوم بتطبيقها حتى تحصل على نتائج فعالة وتظهر ببشرة نضرة وخالية من بثور أو ندوب.

عزيزي القارئ، نتمني أن تكون قد حققنا لك أفضل استفادة ممكنة، قم بالتواصل معنا ومتابعة كل جديد عبر موقع الأحلام.