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طريقة إزالة حب الشباب من الوجه 2020

9 ديسمبر، 2019
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طريقة إزالة حب الشباب من الوجه 2020 عبر موقع محتوي إزالة حب الشباب غير مستحيل خصوصًا إذا عرفت أن بعض المأكولات تساهم في انتشار الحبوب في الوجه وعلى رأسها الشوكولاته، اللحوم التي تحتوي على شحوم أو السمن واللبن كامل الدسم، جميع المكونات التي تحتوي على دهون في الطعام تسبب الحبوب لهذا عليك التقليل منها، جمعنا لكم وصفات طبيعية ومفيدة للتمتع بوجه صافي مشرق خالي من الحبوب.

إزالة حب الشباب نهائيا

  • ملعقة من العسل الأبيض ونضعها في المنطقة المصابة ونكرر هذه الطريقة مرة كل يوم لمدة أسبوع.
  • ضع قليل من خل التفاح على البثور قبل النوم مباشرةً، وأغسل وجهك جيدًا في الصباح.
  • قليل من ماء الورد مع عصير الليمون يقلل من الدهون المتراكمة المسببة لحب الشباب.
  • ضع بياض البيض على البثور لمدة ساعتين وتكرر العملية لمدة ثلاث مرات في الأسبوع وتمتعي بوجه خالي من البثور.

إزالة حب الشباب في يوم واحد

إزالة حب الشباب

  • معلقتين من شجرة الشاي وزيت الصبار وخلط المزيج جيدًا ثم وضعهم على البثور باستخدام قطنة نظيفة ثلاث مرات في اليوم.
  • أغسلي وجهك بمنظف مضاد للبثور ثم ضع كمية من معجون الأسنان على البثور قبل النوم وفي الصباح سوف تلاحظ النتيجة.
  • مصحح عيوب البشرة له نتيجة جيدة في إزالة الحبوب يمكنك الاستفادة منه.

وصفات لإزالة حب الشباب للبشرة الدهنية

تساعد خميرة البيرة على التخفيف من حب الشباب وهذا عن طريق تناولها من الفم، ولكن إن كنت تعاني من زيادة الوزن فلا ننصح بها لأنها تسبب الإنتفاخ، الطريقة الثانية الفعالة لإزالة حب الشباب هي الأطعمة التي تحتوي على الزنك لأنها تساعد في تقليل الالتهاب والتئام الجروح، إستعمال زيت شجرة الشاي بشكل موضعي على البثور يؤدي بنتيجة جيدة إذا تم استعماله بشكل متكرر ثلاث مرات في الأسبوع مثلًا.

إزالة آثار حب الشباب

  • ضع ماسك الخيار على الوجه كله مرة في الأسبوع وسوف تلاحظ ترطيب وتخفيف آثار حب الشباب.
  • جوز الهند مفيد لقتل البكتريا والفيروسات المسببة لبقع الوجه، ومن الأفضل وضع الزيت قبل الخلود إلى النوم.
  • الأسبرين فعال في التخلص من أثار حب الشباب، ضع 2 قرص أسبرين في قطرات من الماء وقم بعمل عجين متماسك وتوضع على البثور.
  • عصير الطماطم رخيص وغير مكلف، ضع القليل من عصير الطماطم على بثور الوجه لمدة ساعة.

التخلص من حب الشباب

تعتبر الوقاية خير من العلاج، حيث أن فصوص الثوم تحمي الجلد من البثور كما أنها تنقي الدم، قم بوضع فصوص الثوم على المنطقة المصابة لمدة نصف ساعة في اليوم، أو قم بعمل عجين من الشوفان مع القليل من ماء الورد والحليب، وضع الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

قدمنا لكم طريقة إزالة حب الشباب من البشرة، وإذا كان لديكم أقتراحات أو أسئلة أخرى نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال عبر موقع محتوي.

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