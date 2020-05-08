أخبار نادي برشلونة

طريقة رحيل راكتيتش عن برشلونة .!

8 مايو، 2020
0
طريقة رحيل راكتيتش عن برشلونة .!

هاي كورة – كان راكتيتش يفكر بشكل جدي في الاستمرار في برشلونة الموسم القادم طامحًا في الحصول على فرصة الاستمرارية في المباريات تحت قيادة سيتين ، وذلك رجوعًا إلى تجديد النادي المأمول معه .

ولكن بالنظر للصورة الكاملة فأن الكرواتي قد يكون أحد الراحلين عن صفوف الفريق بالفعل مع وجود حلين لهذا الخروج .

فأما أن يكون أحد أطراف صفقة تبادلية مع الإنتر أو اليوفينتوس أو ينتقل لإشبيلية الذي يهتم بالتعاقد معه دونما الدخول في أي صفقات تبادلية .. فكيف ستكون طريقة خروج الكرواتي ؟!.


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
برشلونة راكتيتش رحيل طريقة عن

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : هل يستطيع نيمار أن يكون خليفة ميسي في برشلونة؟

أخبار برشلونة : هل يستطيع نيمار أن يكون خليفة ميسي في برشلونة؟

8 مايو، 2020
Photo of أخبار برشلونة : الكشف عن نتائج فحوصات كورونا للاعبي برشلونة

أخبار برشلونة : الكشف عن نتائج فحوصات كورونا للاعبي برشلونة

8 مايو، 2020
Photo of فيرنر بديل لاوتارو المُحتمل في الإنتر

فيرنر بديل لاوتارو المُحتمل في الإنتر

8 مايو، 2020
Photo of أخبار الدوري الإسباني.. عاجل.. إسبانيا تسمح بـ5 تبديلات في مباريات الليجا

أخبار الدوري الإسباني.. عاجل.. إسبانيا تسمح بـ5 تبديلات في مباريات الليجا

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق