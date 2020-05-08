طريقة رحيل راكتيتش عن برشلونة .!

هاي كورة – كان راكتيتش يفكر بشكل جدي في الاستمرار في برشلونة الموسم القادم طامحًا في الحصول على فرصة الاستمرارية في المباريات تحت قيادة سيتين ، وذلك رجوعًا إلى تجديد النادي المأمول معه .

ولكن بالنظر للصورة الكاملة فأن الكرواتي قد يكون أحد الراحلين عن صفوف الفريق بالفعل مع وجود حلين لهذا الخروج .

فأما أن يكون أحد أطراف صفقة تبادلية مع الإنتر أو اليوفينتوس أو ينتقل لإشبيلية الذي يهتم بالتعاقد معه دونما الدخول في أي صفقات تبادلية .. فكيف ستكون طريقة خروج الكرواتي ؟!.