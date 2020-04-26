طريقة عمل سي في cv عبر موقع الأحلام،تعتبر السيرة الذاتية من الأشياء الضرورية التي تساعد الشخص في إقناع صاحب العمل أن يقبله في الوظيفة، وتعتبر طريقة عمل سي في cv تتطلب بعض الخطوات المهمة التي يجب ذكرها لتكون سيرة قوية وسوف يتم شرحها بالتفصيل في السطور القادمة.

كيفية عمل cv للمبتدئين

تعتبر السيرة الذاتية هي وسيلة إقناع صاحب العمل وتختلف حسب قوتها من حيث المهارة والمؤهلات وغيرها من القدرات، ويتم عمل cv للمبتدئين من خلال هذه الخطوات:

كتابة الهدف الرئيسي من المهنة التي تريد أن تعمل بها في خانة لا تتعدى الثلاث سطور بالإضافة إلى كتابة بعض المهارات الشخصية الخاصة بك.

يجب كتابة بعض المعلومات الشخصية التي تتمثل في الاسم ويكون بالخط العريض، السن، الحالة الاجتماعية، رقم الهاتف الخاص، البريد الإلكتروني، العنوان كاملا، الجنسية، تاريخ الميلاد، وكتابة بعض اللغات التي تتقنها.

اظهار حبك الكبير للتعليم خلال كتابة السيرة الذاتية بالإضافة إلي وضع جميع المهارات التي تتقنها، و الشهادات التي تم الحصول عليها، وكتابة التقديرات الخاصة بالمسيرة العلمية.

التحدث عن المهارات التقنية التي ترتبط بالتعليم والشخصية التي تكمن في الصدق والأمانة وغيرها من الصفات الأخرى.

كتابة المسيرة المهنية السابقة.

خطوات كتابة السيرة الذاتية

يوجد بعض الخطوات لكتابة سيرة ذاتية قوية وهي:

كتابة جميع البيانات الخاصة التي تكمن في الاسم، السن، تاريخ الميلاد، العنوان، الحالة الاجتماعية، رقم الهاتف، والجنس.

وضع جميع المؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها.

وضع جميع ما يتعلق بالخبرة العملية السابقة التي تم اكتسابها من الوظائف السابقة.

وضع الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها وزادت من الخبرة في العمل.

كتابة جميع الاهتمامات الخاصة التي تساعد في تطوير العمل.

كتابة رسالة تمهيدية قبل السيرة الذاتية.

تعد الرسالة التمهيدية هي عبارة عن رسالة قصيرة يتم الحاقها بالسيرة الذاتية لتكون تمهيد لتوضيح الأسباب التي تؤهل صاحب السيرة للعمل.

ويكون له الأفضلية عن غيره نظرا للمهارات التي يمتلكها والخبرة التي تساعد في نجاح العمل، وهذه الرسالة عادة يطلبها العديد من أصحاب الاعمال للحكم على الشخص سريعا في احقيته للوظيفة أم لا.

خطاب التقديم

يعتبر خطاب التقديم من الأشياء الضرورية في السيرة الذاتية، حيث يجب أن يتم كتابته بشكل لائق ويجذب صاحب العمل.

حيث أنه سوف يكون انعكاس لك عن اسلوبك وثقافتك، وقد يتخذه أصحاب العمل سبب مقنع لقبولك في العمل فيجب أن تتحدث عن المميزات التي توجد في العمل والتي جعلتك تتقدم للعمل بالإضافة إلى عدم التطويل في الحوار.

نصائح لكتابة سيرة ذاتية ناجحة

يجب كتابة الاسم والعنوان كامل بشكل صحيح دون أخطاء.

يجب أن يتم كتابة السيرة الذاتية بشكل بسيط غير معقد، ويتم كتابتها بخطين مختلفين.

يجب أن يتم الابتعاد تماما عن الحشو الذي لا فائدة منه في السيرة الذاتية وكتابة كل شيء بشكل مبسط ومحترف لكي يعبر عن شخصيتك.

يجب كتابة السيرة الذاتية باللغة العربية الصحيحة والبعد تماماً عن الكلام العامي.

أخطاء عند كتابة السيرة الذاتية

يوجد العديد من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس عند كتابة السيرة الذاتية وهي:

الحشو الذي لا فائدة منه في السيرة الذاتية.

الأخطاء الإملائية التي تعمل على فشل السيرة بكل تأكيد لأنها تعكس إهمال صاحب السي في.

التطويل في الفقرات.

كتابة سيرة ذاتية بها العديد من البيانات الخاطئة.

استخدام بريد إلكتروني غير مناسب.

أخطاء عند إرسال السيرة الذاتية

أهم الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون عند إرسال السيرة الذاتية، وهي:

إرسال السيرة الذاتية عن طريق استخدام تطبيق الرسائل الخاص بالفيس بوك.

نسيان كتابة الاسم على الملف الخاص بالسيرة الذاتية.

الأخطاء الإملائية الكثيرة التي تتواجد في السيرة.

استخدام بريد إلكتروني غير صحيح.

كيفية عمل cv بالعربي

لكي يتم كتابة سيرة ذاتية بالعربي نتبع التالي:

كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بشكل تفصيلي.

وضع جميع المؤهلات التي تم الحصول عليها خلال المسيرة العلمية.

كتابة جميع الخبرات العلمية التي تم الحصول عليها من الأعمال السابقة.

كتابة الاهتمامات والهوايات الخاصة التي تساعد في تطوير العمل.

كتابة الانجازات التي يحققها خلال العمل بالإضافة إلي طريقته الناجحة في تقليل الخسارة التي تحدث في العمل.

ذكر الدورات التدريبية التي تم الالتحاق بها.

كتابة أسماء بعض الأشخاص الشاهدين على مدى مهارتك في العمل مثل مدير العمل.

كيفية عمل cv بالانجليزي

تعتبر عمل السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية مثل كتابة السي في اللغة العربية ولكن اختلاف في اللغة فقط بينما الخطوات متشابهة كالتالي :

personal information . المعلومات الشخصية

objective . الهدف الوظيفي

Education and qualification المؤهل الدراسي

work experience . الخبرات في العمل السابق.

training .التدريبات التي تم الالتحاق بها

interests and skill . والخبرات والمهارات

طريقة عمل سي في بالجوال

يتم كتابة السيرة الذاتية على الجوال عن طريق استخدام برنامج خاص بالسيرة الذاتية يتم تحميله على الجوال.

وسوف يعرض هذا البرنامج خانات فارغة يتم وضع فيها البيانات الخاصة للشخص، والمهارات والمؤهلات، وغيرها من الأشياء التي تم ذكرها في السطور السابقة.

عمل سي في على الموبايل

نظراً للتطور الكبير الذي حدث في هواتف المحمول الحديثة أصبح من السهل إنشاء سيرة ذاتية عليها دون الحاجة إلى الحاسب العادي.

ويمكن لمستخدمي آندرويد استخدام برنامج CV Generator Lite المجاني لكتابة سيرة ذاتية ناجحة.

وبإتباع خطوات بسيطة على البرنامج وملأ خانات الفراغ يمكنك عمل سيرة ذاتية مميزة بواسطة الموبايل.

أفضل مواقع لعمل cv

يوجد العديد من المواقع الخاصة بعمل السي في، ومن أهمها :

Craft CV

CV DesignR

Canva

CV-Template

Novoresume

لقد أصبحت طريقة عمل السي في cv سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى عناء بعد ذلك، ولكن يجب أخذ بعض الاحتياطات عند كتابتها مثل تجنب الأخطاء وكتابتها بلغة عربية فصحى, ولكن من وجهة نظركم، ما هي الأخطاء الأكثر انتشارا في كتابة السي في؟ وذلك من أجل العمل على تجنبها شاركونا في التعليقات أسفل alahlam.net.