طفرة عدنية برعاية مؤسسة العيسي تنفذ رفع مخلفات السيول واصلاح الطرقات وتوزيع السلل الغذائية



برعاية مؤسسة العيسي للمبادرات الإنسانية نفذت طفرة عدنية في مديريات محافظة عدن فتح الشوارع المغلقة ورفع الاتربة ومخلفات السيول جراء الامطار الغزيرة التي عصفت بالمحافظة بسبب المنخفض الجوي .

وستعمل مؤسسة العيسي للمبادرات الإنسانية على المساهمة والدعم الكامل في رفع الاضرار والمخلفات واصلاح بعض الطرقات التي دمرتها السيول كما سيتم توزيع سلة غذائية متكاملة مرفقة بمبالغ مالية كمساعدات للاُسر الاشد تضرر مع صيانة بسيطة لمنازلهم المدمرة للتخفيف عنهم وجبر الضرر .

وأكد رجل الخير والأعمال الأنسانية الشيخ احمد صالح العيسي دعمه الا محدود لشباب طفرة عدنية في مواجهة الاضرار التي خلفتها السيول في مدينة عدن واعاقة حركة السير ، مشيدا بصواعد الشباب الاوفياء وحيويتهم وحماسهم الكبير وحبهم الصادق لمدينتهم الحبيبة عدن .

Advertisement