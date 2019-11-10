الخبر اليمني

طفل ينجو بإعجوبة بعدما ولد دون جلد

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 7 دقائق
0 0 دقيقة واحدة
طفل ينجو بإعجوبة بعدما ولد دون جلد

منوعــات

طفل ينجو بإعجوبة بعدما ولد دون جلد

13 أكتوبر، 2019 | 1:05 مساءً

│الخبر | متابعات

باتت والدة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر قادرة أخيراً على احتضانه وتقبيله، بعد أن وُلد وهو يعاني من حالة نادرة ودون أي جلد يغطي جسمه.
وُلد جابري جراي في رأس السنة الميلادية الماضية في سان أنطونيو بولاية تكساس، وكانت يداه وقدماه مدمجة معاً، ولم يكن هناك جلد يغطي أي جزء من جسمه باستثناء رأسه.
ووضع الأطباء في مستشفى ميثوديست تشلدرن الرضيع على أجهزة دعم الحياة، وأخبروا والديه، بريسيلا مالدونادو ومارفين جراي، أنه لم يعد هناك شيء يمكنهم فعله.
لكن الزوجين رفضا قبول ذلك، وبعد معركة طويلة مع شركة التأمين الخاصة بهما، تمكنا من نقل ابنهما إلى مستشفى تكساس للأطفال في هيوستن، وتمكن الأطباء من زراعة جلد للطفل داخل مختبر في بوسطن متخصص للتعامل مع ضحايا الحروق، ثم تم نقل الجلد إلى تكساس لإجراء عملية الزرع.
وتقول أسرة الطفل إنهم متحمسون للغاية، حيث باتوا قادرين للمرة الأولى على احتضانه وتقبيله، وارتدى ملابس للمرة الأولى في حياته.
وتقول والدة جابري إنها المرة الأولى من نوعها، التي يتم فيها إجراء مثل هذه العملية الجراحية لطفل بهذا العمر.
ويعتقد الأطباء أن جابري يعاني من اضطراب وراثي نادر يؤدي إلى ظهور تقرحات غير قابلة للعدوى على الجلد، ويفتقر الذين يعانون منه إلى الكولاجين من النوع السابع، وهو بروتين يسمح للطبقة العليا من الجلد بالربط مع الطبقات السفلية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الولايات المتحدة الأمريكية طفل

أخبــــار ذات صلــــة


البنتاغون الأمريكي يحقق في كيفية وصول أسلحة للمليشيات…

│الخبر | متابعات


قياديان حوثيان يصلان السعودية لبدء حوار مباشر مع…

│الخبر | متابعات


وزير جديد يغادر إدارة «ترامب» بعد أشهر من تعيينه

│الخبر | متابعات


انتحار طفل بمحافظة تعز ومصادر تكشف الأسباب

│الخبر | متابعات

أضف تعليقـك X


الوسوم
اظهر المزيد
الخبر اليمني

الخبر اليمني

مقالات ذات صلة

Photo of الكشف عن عملية احتيال على رغد صدام حسين

الكشف عن عملية احتيال على رغد صدام حسين

منذ دقيقتين
Photo of إستخراج 24 ملعقة وشوكة و7 فرش أسنان ومجوهرات من بطن مريض مصري «فيديو»

إستخراج 24 ملعقة وشوكة و7 فرش أسنان ومجوهرات من بطن مريض مصري «فيديو»

منذ دقيقتين

حاملًا طفلته بيديه.. شاب ينتحر بإلقاء نفسه من سطح فندق – الخبر اليمني

منذ 4 دقائق

قنبلة في رسالة.. هكذا انتقم نمساوي من زوجته السابقة – الخبر اليمني

منذ 5 دقائق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق