المشهد العربي

طقم إخواني يعتدي على مواطن بتعز

9 مايو، 2020
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المشهد العربي ـ تعز:

اعتدى طاقم تابع لمليشيا الإخوان بشكل عنيف مساء أمس الجمعة، على مواطن بمحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية لـ”المشهد العربي“، إن طقماً للواء 22 ميكا التابع لمليشيا الإخوان اعتدى أفراده على المواطن أنس وهيب العبسي الذي ينتمي لأبناء الحجرية، بأعقاب البنادق بمنطقة بير باشا، إلى جانب إطلاق النار عليه.

وأضافت المصادر، أن الاعتداء تسبب بجرح عميق للمواطن في رأسه أسعف على إثره لأحد غرف العناية المركزة بإحدى المستشفيات القريبة جراء معاناته من نزيف حاد في الرأس، فيما فرّ الطقم وأفراده إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن جماعات مسلحة تتبع مليشيا الإخوان تنتشر في محافظة تعز، وتمارس أعمال بلطجة وانتهاكات بحق المواطنين البسطاء.

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إخواني بتعز طقم على مواطن يعتدي

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