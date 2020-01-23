طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بيافع رصد يحصدون ثمانية مراكز من العشرة الأوائل على مستوى محافظة أبين

حصد طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بمديرية يافع رصد على ثمانية مراكز من بين العشرة الأوائل على مستوى محافظة أبين كمايلي :

المركز الأول : الطالبة ريم ياسر احمد زين المقفعي ثانوية رصد بمعدل 99.63 %

المركز الثاني : الطالب خالد عبدالعظيم سالم ناجي ثانوية أبوبكر الصديق الصفاءه معدل 99.5 %

ا لمركز الثالث : علي خالد علي بن علي ثانوية رصد معدل 99.13 %

المركز الرابع : ياسر يسلم حنش الحاتمي ثانوية أبوبكر الصديق الصفاءه معدل 99 %

المركز الخامس : الطالب حسين عبدالرقيب حسين حلبوب ثانوية العمري معدل 98.38 %

المركز السابع : الطالبة غنده سيف عبدالله علي دعبان ثانوية الرباط معدل 97.5

المركز التاسع : الطالب عبدالملك عبدالحكيم صالح الشبحي ثانوية رصد معدل 97.25 %

المركز العاشر : الطالبة يسرى عادل ثابت عبادي ثانوية علي محسن للبنات رخمة معدل 97.13 %

وهذا ورفع الاستاذ / عادل أحمد شيخ مدير مكتب التربية والتعليم رصد اسماء آيات التهاني والتبريكات للطلاب الأوائل المتفوقين على مستوى محافظة أبين وحثهم على بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق نتائج مشرفة في حياتهم العلمية والعملية