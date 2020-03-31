كريتر سكاي

طلاب المعهد العالي للقضاء يشكون من تدخل رئيس مجلس النواب

31 مارس، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

شكا طلاب المعهد العالي للقضاء في افادات ل كريتر سكاي من ممارسات يقوم بها سلطان البركاني رئيس مجلس النواب. 

وقال الطلاب رئيس مجلس النواب هو من يقف حول عرقلة صرف مستحقات ورواتب طلاب الدفعة 23 بالمعهد العالي للقضاء .

واضاف الطلاب يتحجج بأن هناك متظلمين ولازم يكونوا ضمن قوام الدفعة.

واشار الطلاب للعلم أن الطلاب قد أكلموا سنتهم الأولى وهذا يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية ونسف تام لمبدأ الفصل بين السلطات.

واختتم الطلاب بالقول  إن كان لهم حق عليهم اللجوء للقضاء وهو من ينصفهم بدلا من عرقلة دفعة قوامها 300 طالب.

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