طلاب المعهد العالي للقضاء يصدرون بيانا للمطالبة بصرف مستحقاتهم “تعرف عليه”

اصدر عدد من طلاب المعهد العالي للقضاء بيانا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المنقطعة عنهم منذ 4 أشهر.

نص البيان:

نحن طلاب المعهد العالي للقضاء ” الدفعة(23) ، في العاصمة المؤقته عدن

نناشد فخامة الاخ رئيس الجمهورية/ المشير الركن عبدربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ورئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور علي ناصر سالم ومعالي وزير العدل الأستاذ على هيثم الغريب

بأن ابناءكم الطلاب يعيشون حياة مأساوية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بدء الدراسة العام الماضي وحتى اللحظة والمكفولة قانونا بمجرد بدء الدراسة وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء بالرغم أن مجلس القضاء قد عقد أكثر من خمسة أجتماعات دون أن يلفت النظر إلى معالجة وضع هذه الدفعةمن رواتب وبدل سكن وبقية المستحقات وقد بدأت معاناة هذه الدفعة منذ أكثر من عامين منذ بدء التسجيل للقبول من تاريخ 15|9|2018 وظروف الطلاب تزداد سوءا يوما بعد يوم وقد اثقلت الديون كواهلهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع الايجارات الى غير ذلك من العوائق والعقبات دون تسليمنا مستحقاتنا المالية بأثر رجعي والتي تعد شريان حياة الطالب خاصة وأن قانون المعهد العالي للقضاء قد أوجب على الطالب ان يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملا ،،

وما كانت هذه المناشدة ورفع مظلوميتنا الا بعد ان استنفذنا كافة الطرق والوسائل وتنصل المعنيون عن واجباتهم القانونية دون اي شعور بالمسؤولية

وها نحن على مشارف إنتهاء العام الدراسي الأول بدون أي حقوق،،،

قد صبرنا وصبرنا حتى نفد صبرنا الذي كتمنا به أوجاعنا وآلامنا في مواجهة التحديات والعوائق التي كان بإمكانها أن تثنينا عن مواصلة مشوارنا التأهيلي

على أمل في حسم موضوع الاثر المالي ومعالجته مع وزارة المالية

ولكن للاسف لم يتحقق شيء من ذلك وتعرضنا لخيبات الأمل المتكررة

وتزداد المعاناة لتبلغ ذروتها وكل جهة تتنصل عن واجبها وترمي باللوم على الجهة الاخرى وكأن الامر لايعنيهم

ومن هنا نقف اليوم بعزة وشموخ ونفوسنا تأبى الضيم وترفض الظلم وتستنكر تأخر تنفيذ الحقوق التي أقرها القانون وتنتصر لذاتها لنغرس ونؤسس في نفوسنا مبدأ الانتصار للحق المقرر لغيرنا ولو على أنفسنا

ولذلك فإن مطالبنا تتمحور حول الآتي:

أولا: نطالب مجلس القضاء الأعلى إصدار

ما يلزم من القرارات والاوامر لذوي الاختصاص للإفراج عن مستحقاتنا المالية المحبوسة التي طال انتظارها وبصورة عاجلة

ثانيا: ان يكون صرف تلك المستحقات

بأثر رجعي انتصارا للعدالة والقانون وحماية لحياد القضاة من استغلال المقرضين والدائنين لهم في أيام العسرة.

ثالثا: نرجو من وسائل الإعلام المناضلة

بايصال معاناتنا ومطالبنا لرئيس الجمهورية

ورئاسة الوزراء .

والله الموفق والمعين

وهو المستعان على تحقيق كل عسير

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صادر عن طلاب المعهد العالي للقضاء الدفعة الثالثة والعشرون

الأحد التاسع عشر من يناير 2020

العاصمة عدن.

وكان قد نفذ طلاب الدفعة 23 من المعهد العالي للقضاء وقفة احتجاجية بسبب عدم المصادقة من مجلس القضاء على قرار وزير العدل والمعهد العالي للقضاء للدفعة وصرف مستحقاتهم.