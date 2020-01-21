طلاب كلية الطب بجامعة سيئون في زيارة للمركز الوطني لعلاج الأورام بالوادي والصحراء

زار طلاب وطالبات المستوى الأول والثاني بكلية الطب بجامعة سيئون صباح يوم أمس الاثنين مرضى السرطان بوادي حضرموت في المركز الوطني لعلاج الأورام حضرموت الوادي والصحراء .



حيث قدم الطلاب والطالبات أثناء زيارتهم للمرضى عدداً من الهدايا للمرضى اثناء الجرع الكيمياوية متمنين لهم الشفاء العاجل باذن الله .



حيث تعرفا بعد ذلك الطلاب والطالبات من العاملين في المركز على أقسام المركز من كبنتة التحضير الكيمياوي وغرفة أشعة الماموجرام والمختبر والعيادة والاحصاء والارشيف .



حيث رحب الدكتور هشام حداد بن سميط بطلاب كلية الطب على زيارتهم للمرضى وأنشطتهم لخدمة مرضى السرطان .



موضحاً لهم أن مركز يقدم جميع الخدمات مجانا للمرضى حيث يبلغ أكثر من 1500 مريض ومريضة يتلقون بشكل دائم خدمات مستمرة في المركز من مرضى السرطان من وادي حضرموت او من المحافظات المجاورة ساحل حضرموت وشبوة والجوف ومأرب وغيرها .



وكان الأخ محمد باشامخة مدير سجل حضرموت للسرطان قد استعرض لهم أحصائيات مرضى السرطان بوادي حضرموت والزيادة السنوية للمرضى .



هذا وعبر طلاب كلية الطب بجامعة سيئون على شكرهم وتقديرهم لكل ادارة وعاملين في المركز على رحابة صدرهم في زيارتهم والخدمات التي يقدمونها لمرضى السرطان .