كريتر سكاي
طوارئ أمن مودية ترفع الجاهزية الأمنية لخدمة المواطنين
أبين (كريتر سكاي) خاص
نفذت قوة الطوارئ في إدارة أمن مديرية مودية بمحافظة أبين صباح اليوم الأربعاء ، استعداداً أمنية لخدمة المواطنين .
وقال مدير الأمن المقدم ناظم الصالحي بأن قوة الطوارئ يجب أن تكون في حالة استعداد دائم ، لخدمة المواطنين في المديرية .
وشدد الصالحي على تسخير كافة الجهود و الامكانيات الموجودة ، في خدمة المواطنين والعمل مع السلطة المحلية على النزولات الميدانية المتواصلة .
واشار بأن قوة الطوارئ سوف توكل اليها عدة مهام خلال الايام القادمة بالتعاون مع السلطة المحلية .
وتأتي رفع جاهزية القوة استنادا الى توجيهات مدير عام أمن محافظة أبين العميد / علي ناصر ابو مشعل الكازمي ،والتي تقضي برفع الجاهزية القصوى لخدمة المواطنين خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك .
*مكتب إعلام إدارة أمن أبين
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