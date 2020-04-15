طوارئ أمن مودية ترفع الجاهزية الأمنية لخدمة المواطنين

نفذت قوة الطوارئ في إدارة أمن مديرية مودية بمحافظة أبين صباح اليوم الأربعاء ، استعداداً أمنية لخدمة المواطنين .

وقال مدير الأمن المقدم ناظم الصالحي بأن قوة الطوارئ يجب أن تكون في حالة استعداد دائم ، لخدمة المواطنين في المديرية .

وشدد الصالحي على تسخير كافة الجهود و الامكانيات الموجودة ، في خدمة المواطنين والعمل مع السلطة المحلية على النزولات الميدانية المتواصلة .

واشار بأن قوة الطوارئ سوف توكل اليها عدة مهام خلال الايام القادمة بالتعاون مع السلطة المحلية .

وتأتي رفع جاهزية القوة استنادا الى توجيهات مدير عام أمن محافظة أبين العميد / علي ناصر ابو مشعل الكازمي ،والتي تقضي برفع الجاهزية القصوى لخدمة المواطنين خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك .

*مكتب إعلام إدارة أمن أبين