كريتر سكاي

طوارئ أمن مودية ترفع الجاهزية الأمنية لخدمة المواطنين

15 أبريل، 2020
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طوارئ أمن مودية ترفع الجاهزية الأمنية لخدمة المواطنين
أبين (كريتر سكاي) خاص

نفذت قوة الطوارئ في إدارة أمن مديرية مودية بمحافظة أبين صباح اليوم الأربعاء ، استعداداً أمنية لخدمة المواطنين .

 

وقال مدير الأمن المقدم ناظم الصالحي بأن قوة الطوارئ يجب أن تكون في حالة استعداد دائم ، لخدمة المواطنين في المديرية .

 

 

وشدد الصالحي على تسخير كافة الجهود و الامكانيات الموجودة ، في خدمة المواطنين والعمل مع السلطة المحلية على النزولات الميدانية المتواصلة .

 

 

واشار بأن قوة الطوارئ سوف توكل اليها عدة مهام خلال الايام القادمة بالتعاون مع السلطة المحلية .

 

وتأتي رفع جاهزية القوة استنادا الى توجيهات مدير عام أمن محافظة أبين العميد / علي ناصر ابو مشعل الكازمي ،والتي تقضي برفع الجاهزية القصوى لخدمة المواطنين خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك .

 

 

*مكتب إعلام إدارة أمن أبين

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