طوارئ الانتقالي تغيث منازل مواطني كريتر بالمياه بعد انقطاعها لايام

4 مايو / خاص

اسعفت فرق طوارئ تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فجر اليوم الثلاثاء اهالي مديرية صيرة “كريتر” بامدادهم بصهاريج ماء، بعد ايام من انقطاع خدمة المياه عن منازلهم خلال شهر رمضان.

وقال سكان محليون يقطنون في حي القطيع بكريتر انهم تفاجئوا قبل قليل بوصول شاحنتين “بوزتين” الى الحي وتعمل على ضخ المياه لخزانات المياه في منازلهم المواطنين الذين يعانون منذ ايام من انقطاع خدمة المياه عن مساكنهم.

واضافوا ان الشاحنتين توزع الماء مجانا للمواطنين وبشكل طوعي، مشيرين بأنهم علموا من سائقي الشاحنات انهم يتبعوا المجلس الانتقالي ولديهم توجيهات من اوسان العنشلي بتوزيع المياه مجانا للمواطنين المنقطعة عنهم المياه منذ ايام.

ولازالت الشاحنتان تقوم بتوزيع المياه لمواطني الحي حتى هذه اللحظة، واوضح المواطنون ان التوجيهات التي لدى سائقي الشاحنات تقضي بتوزيع المياه لكافة المنازل المتضررة على شكل دوريات مستمرة حتى يكتفي جميع المواطنين المتضررين من انقطاع المياه.

يذكر ان مؤسسة المياه بعدن بقيادة فتحي السقاف تلتزم الصمت والتجاهل تجاه المعاناة التي يعانونها اهالي عدن، ولم تخرج بتصريح حتى اللحظة يفيد باسباب عدم وصول المياه لمنازل احياء ومناطق كثيرة في عدن.