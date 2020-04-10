4 مايو

"طوارى وادي حضرموت" تدعو الوافدين من الشحر إلى تطبيق العزل الصحي

10 أبريل، 2020
801

الجمعة – 10 أبريل 2020 – الساعة 02:05 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ متابعات

طالبت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في وادي حضرموت و الصحراء، جميع المواطنين وجنود النخبة الحضرمية الوافدين من مديرية الشحر خلال الأيام الماضية بالتزام الحجر المنزلي.

ودعت، في بيان، اليوم الجمعة، الوافدين إلى تطبيق العزل الصحي، بعيدا عن أسرهم لمدة ١٤ يوما.

وشددت على التواصل مع غرفة الطوارئ، في حال الشعور بحمى وسعال وألم في الحلق أو ضيق في التنفس.

وسجلت مديرية الشحر، صباح اليوم الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من التدابير الوقائية المشددة بمحافظة حضرموت.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
quotطوارى إلى الشحر الصحي العزل الوافدين تدعو تطبيق حضرموتquot من وادي

إقرا أيضا

Photo of بعد ظهور اول حالة كورونا..محافظة المهرة تغلق حدودها مع حضرموت

بعد ظهور اول حالة كورونا..محافظة المهرة تغلق حدودها مع حضرموت

10 أبريل، 2020
Photo of نشر صورة مزرية لغرفة بمستشفى عزان..اكاديمي جنوبي يتسائل:كيف ستواجه شبوة جائحة كورونا؟

نشر صورة مزرية لغرفة بمستشفى عزان..اكاديمي جنوبي يتسائل:كيف ستواجه شبوة جائحة كورونا؟

10 أبريل، 2020
Photo of محافظ حضرموت: عزلنا المخالطين لمصاب كورونا والحي القريب من ميناء الشحر

محافظ حضرموت: عزلنا المخالطين لمصاب كورونا والحي القريب من ميناء الشحر

10 أبريل، 2020
Photo of اوقاف ساحل حضرموت يعلن إغلاق المساجد كاملاً وإيقاف صلاة الجمعة

اوقاف ساحل حضرموت يعلن إغلاق المساجد كاملاً وإيقاف صلاة الجمعة

10 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق