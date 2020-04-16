عدن تايم

طيران التحالف العربي يشن غارات جوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي بصنعاء

16 أبريل، 2020
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شن طيران التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها .

وأفاد مصدر عسكري لوكالة “سبوتنيك”، بأن طيران التحالف استهدف بـ3 غارات جبل الحفا الذي يضم معسكرا لقوات الحرس الجمهوري الذي تسيطر عليه جماعة “الحوثيين” شرق صنعاء.

وأضاف أن التحالف نفذ 3 غارات جوية على منطقتي الأعروش والوتدة في مديرية خولان الطيال جنوب شرقي صنعاء، عقب القائه قنابل مضيئة في سماء المديرية المتاخمة للعاصمة من الجهة الجنوبية.

وذكر أن غارتين جويتين استهدفتا موقعا عسكريا للحوثيين في منطقة وادي ظهر بمديرية همدان غرب صنعاء، مضيفا أن التحالف شن غارة ثالثة جوار مستشفى ضلاع في المديرية ذاتها.

وأشار إلى تعرض محافظة عمران (50 كيلو مترا) شمال غربي صنعاء، إلى غارة جوية استهدفت مديرية حرف سفيان شمال المحافظة.

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