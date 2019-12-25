المشهد اليمني

طيران التحالف يعاود قصف المليشيات والجيش يعلن عن أعداد القتلى من الحوثيين

26 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

عاودت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قصفها لمواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، الأربعاء، في مختلف المناطق بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

وأعلن الجيش الوطني، عن مقتل 15 مسلحا من جماعة “الحوثيين”، في غارات لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة.

وأكد موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش الوطني، أن طيران التحالف العربي استهدف بغارات تجمعات للحوثيين في مديرية كتاف، شرق صعدة، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصرهم، وجرح آخرين لم يكشف عن أعدادهم.

وحسب موقع الجيش، فقد قصفت مدفعية القوات الحكومية، مواقع للحوثيين في المديرية ذاتها، وأوقعت خسائر في الأرواح والمعدات”.

وتشهد عدد من مديريات محافظة صعدة، مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين، وتتركز بشكل أكبر في كتاف وباقم، كبرى مديريات المحافظة “معقل الجماعة”، وبإسناد من طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

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