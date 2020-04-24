طيران التحالف يقصف حوثية في ثره لمساندة القوات الجنوبية

4مايو/ متابعات

نفذ طيران التحالف العربي ظهر اليوم عددا من الغارات التي استهدفت مواقع واليات للمليشيات الحوثية بمكيراس شمال ابين .

وبحسب المصادر فان طيران التحالف قصف اهداف لمليشيا الحوثي اعلى جبل ثرة لمساندة ابطال المقاومه الجنوبية ولواء الاماجد الذي يخوض معارك عنيفة ومتواصلة منذ فجر اليوم.

وانطلقت قبل عدة ايام معركة تحرير مكيراس بقيادة لواء الاماجد الذي يقوده ” الشاجري ” وهو لواء كونته ودعمته المملكة العربية السعودية .