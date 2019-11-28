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طيران اليمنية يسير 8 رحلات غدا الجمعة.. وهذه وجهاتها

ابابيل نت ابابيل نت منذ 9 دقائق
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مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة، الموافق 29 نوفمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607

خط الرحلة: القاهرة – سيئون.

الإقلاع الساعة 01:45 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:15 صباحاً.

رقم الرحلة: 606

خط الرحلة: سيئون – القاهرة.

الإقلاع الساعة 07:15 صباحاً، والوصول الساعة 09:15 صباحاً.

رقم الرحلة: 609

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 10:45 صباحاً، والوصول الساعة 15:00 عصراً.

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 16:00 مساء، والوصول الساعة 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 854

خط الرحلة: عدن- مومباي.

الإقلاع الساعة 06:30 صباحاً، والوصول 13:30 ظهراً.

رقم الرحلة: 855

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع الساعة 14:30 ظهرا، والوصول الساعة 16:00 مساء.

رقم الرحلة: 601

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 09:00 صباحاً، والوصول الساعة 13:30 ظهرا.

رقم الرحلة: 600

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 15:30 عصراً، والوصول الساعة 18:00 مساء.

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الجمعة اليمنية رحلات طيران غدا وجهاتها وهذه يسير
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