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طيران حربي يحلق مع فتح حاجز الصوت في اجواء عدن وابين

30 أبريل، 2020
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قالت مصادر محلية إن طائرات حربية حلقت وفتحت حاجز الصوت فوق سماء محافظتي عدن وأبين جنوبي البلاد صباح اليوم الخميس.

وحسب المصادر ان مقاتلة حربية تابعة للتحالف حلقت حوالي نصف ساعة في أجواء مدينة عدن، وبحسب سكان محليين في أبين حلقت طائرة فوق ضواحي مدينتي زنجبار وجعار ثم غادرت لاحقًا.

ولم تعرف بعد الأسباب خلف تحليق الطيران التابع للتحالف لكن مصادر عسكرية قالت إن التحليق من المتوقع أن يكون من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية لمراقبة الوضع العسكري والأمني في محافظتي عدن وأبين.

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