عدن الغد

“ظاهرة الإرهاب في المجتمع اليمني أسبابها وآثارها” رسالة ماجستير بإمتياز للباحثة وفاء الحامدي من جامعة عدن

13 يناير، 2020
0
"ظاهرة الإرهاب في المجتمع اليمني أسبابها وآثارها" رسالة ماجستير بإمتياز للباحثة وفاء الحامدي من جامعة عدن

حصدت الباحثة وفاء محمد حسن عبدالله الحامدي ، درجة الماجستير بإمتياز من قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة عدن صباح يوم الأحد 12 يناير 2019م .
بعد المناقشة العلنية لرسالة الماجستير الموسومة ب: “ظاهرة الإرهاب في المجتمع اليمني أسبابها وآثارها ” دراسة سوسيولوجية لإتجاهات عينة من طلاب جامعة عدن المقدمة من الباحثة و اقيمت المناقشة في قاعة الدراسات العليا والندوات بكلية الآداب جامعة عدن    .
وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة : أستاذ مساعد الدكتور جاسم عبدالله بو سبعة (عضواً ومنافشا خارجيا.جامعة حضرموت ) ، وأستاذ مشارك الدكتور سيف محسن عبدالقوي (رئيسا ومشرفاً علمياً.جامعة عدن )، وأستاذ مساعد الدكتورة أمل صالح سعد راجح( عضوا ومناقشا داخليا.جامعة عدن ) .
وتهدف الدراسة إلى عدة أهداف منها : معرفة ظاهرة الارهارب في المجتمع اليمني ، والتداعيات المختلفة لأسبابها وآثارها ، وتقديم تشخيص معمق لظاهرة الإرهاب وأسبابها ودوافعها ،وكشف آثارها في مختلف جوانب حياة المجتمع ، والوصول إلى حلول مناسبة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتصدي لها  .
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي واختارت الباحثة عينة عشوائية عملية مقدارها 343 طالبا وطالبة من مختلف كليات جامعة عدن .
وقسمت الباحثة وفاء الحامدي الدراسة إلى أربعة فصول ، كانت على النحو التالي : الفصل الأول : الإطار العام والمنهجي للدراسة . الفصل الثاني : أسباب ظاهرة الإرهاب وآثارها في المجتمع وطرق معالجته ، الفصل الثالث : العمليات الإرهابية في المنطقة العربية و المجتمع اليمني .والفصل الرابع : نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها .
وأظهرت نتائج الدراسة إنه من الصعب الوصول إلى تعريف محدد للإرهاب ، وكشفت النتائج أن مفهوم الإرهاب هو ” استغلال طاقات الشباب الذب يشعر بالفراغ لأعمال لاتخدم المجتمع وتحدث تدمير لقيمه الاجتماعية ‘ وبينت النتائج أن هناك عوامل أدت إلى بروز ظاهرة الإرهاب في اليمن تمثلت بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكشفت نتائج الدراسة أن البطالة والشباب العاطلين عن العمل أكثر عرضة للإرهاب .وأوضحت النتائج أن الفتاوى الدينية الخاطئة ، والمستوحاه من الأقوال الضعيفة أدت إلى ظهور الإرهاب . وكشفت نتائج الدراسة أن تدني مستوى التعليم زاد من تفشي ظاهرة الإهارب ، وبينت النتائج أن ضعف دور نشاط المؤسسات الأمنية يسبب الإرهاب ، وكشفت نتائج الدراسة ان للإرهاب تاثيرا كبيرا على الاقتصاد وأوضحت الدراسة أن طرق معالجة الإرهاب تكمن في التوعيةالسليمة للمؤسسات التعليمية بما يمنع إنحراف الطلاب ، وأن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والتمسك بالوسطية والاعتدال يقلل من خطر الإرهاب .
وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى عدة توصيات منها : زيادة لتوعية للشباب بكافة فئاته العمرية بقضايا الإرهاب ،وإعطاء عناية كبرى لوسائل الإعلام في توضيح خطورة الإرهاب على أمن الفرد والمجتمع ، وإعادة النظر في المناهج التعليمية الدينية والوطنية بحيث تكون قادرة على تحصين الأجيال فكريا ونشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه ، وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الأمنية المحلية والمؤسسات الدولية في تبادل المعلومات ذات الصلة بالإرهاب ، وتكثيف الدراسات والبحوث العلمية التي تهتم بدراسة ظاهرة الإرهاب وطرائق الوقاية منها .
وأشادت لجنة المناقشة بمجهود الباحثة، وأهمية وحيوية موضوع الرسالة ، وان رسالة الباحثة هذه ستكون بمثابة تأصيل وتأسيس لفكرة قسم الاجتماع الإرهابي ، وأنها تعد مرجع علمي حيوي وحديث لمكتبة جامعة عدن و قررت اللجنة العلمية للمناقشة  قبول رسالة الباحثة، ومنح الباحثة وفاء الحامدي درجة الماجستير بإمتياز ، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة العلمية على هيئة كتاب حتى يستفيد جميع أفراد المجتمع ومؤسساته منها .
حضر المناقشة عدد من رؤساء الاقسام والأساتذة بكلية الآداب ، وعدد من الباحثين وطلبة الدراسات العليا ، والمهتمين ، وأقارب وصديقات الباحثة .
*من مريم بارحمة

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسبابها الإرهاب الحامدي المجتمع اليمني بإمتياز جامعة رسالة ظاهرة عدن في للباحثة ماجستير من وآثارها وفاء

إقرا أيضا

Photo of دعوة لأهل الخير ورجال الأعمال للمساهمة في بناء مسجد بالممدارة في عدن

دعوة لأهل الخير ورجال الأعمال للمساهمة في بناء مسجد بالممدارة في عدن

13 يناير، 2020
Photo of بحضور المحوري وعكف.. مدرسة 14 أكتوبر بزنجبار تحتفي بنهاية الفصل الدراسي الاول وتكرم المتفوقين

بحضور المحوري وعكف.. مدرسة 14 أكتوبر بزنجبار تحتفي بنهاية الفصل الدراسي الاول وتكرم المتفوقين

13 يناير، 2020
Photo of مدير عام مسيمير لحج يستقبل وفد منظمة كير ويوجه بتسهيل مهام المنظمات العاملة بالمديرية

مدير عام مسيمير لحج يستقبل وفد منظمة كير ويوجه بتسهيل مهام المنظمات العاملة بالمديرية

13 يناير، 2020
Photo of عدن : استياء شعبي واسع من عودة انتشار الدراجات النارية

عدن : استياء شعبي واسع من عودة انتشار الدراجات النارية

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق