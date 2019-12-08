ظريف: إيران تدعم مبادرات الحوار والحل في اليمن

«الأيام» غرفة الأخبار

عبّر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن دعم بلاده المبادرات التي تنادي بالحوار في اليمن، وذلك “لیعود الیمن سعیدا”، بحسب وصفه.

وقال ظريف في تغريدة له على “تويتر”، إن طهران “لا تری جدوى في استمرار الحرب والحصار علی الیمن، وترحّب بالحلول السلمیة وتشجع جمیع الأطراف للمضي قدما في هذا المجال”.

وأضاف في تغريدته التي نشرها باللغة العربية أن إيران “تشجع جمیع الأطراف للمضي قدما في هذا المجال وتدعم المبادرات التي تنادي بالحوار لیعود الیمن سعیدا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون أمريكيون أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تمكنت من مصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ إيرانية كانت متجهة إلى جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) المتمردة في اليمن.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، أمس الأول، إلى أن الصواريخ الإيرانية التي تمت مصادرتها قبل توجهها إلى اليمن، كانت “الأكثر تطورا”.

كما سبق أن أدانت الحكومة اليمنية انتهاك إيران للقرارات الأممية عبر تزويدها الحوثيين بالصواريخ.

وقالت الحكومة اليمنية إن “إيران تستخدم الحوثيين لخدمة مشروعها الذي يستهدف أمن المنطقة برمتها”.



