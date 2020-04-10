ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن داخل حضرموت والبحسني يعلن حظر كامل للتجوال

│الخبر | خاص

ظهرت، اليوم، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في مدينة الشحر، شرقي مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.

وقالت المعلومات إن “الشخص المصاب بفيروس كورونا غير يمني، دخل عبر ميناء الشحر ضمن طاقم سفينة شحن بضائع قادمة من أحد الموانئ الإماراتية”.

وأوضحت المعلومات أن أعراض الحمى الشديدة والكحة والألم في الرأس والحلق ظهرت على الشخص المصاب، بعد مغرب أمس، مشيرة إلى أن الحالة خضعت للفحص المخبري وكانت النتائج إيجابية، أكدت إصابة الشخص بفيروس كورونا.

وفُرِضَ حضر التجول في مدينة الشحر، في الثامنة من صباح اليوم، فيما أخذت عربات الدفاع المدني تجوب شوارع المدينة منذ فجر اليوم الجمعة، يطلب من المواطنين، عبر مكبرات الصوت “البقاء في منازلهم”، ومن يخالف ذلك “سيعرض نفسه للعقوبة”.

وأصدر محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، تعميماً عاجلاً في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، شمل توجيهات بحظر التجوال في المديريات الشرقية بدءً من الساعة الثامنة صباحاً، ومن السادسة مساءً في بقية مديريات المحافظة، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة أخرى منها الاستمرار في إغلاق الأسواق والمساجد ومنع التجمعات.

ونص تعميم المحافظ، الذي صدر فجر اليوم، على التالي:

الإخوة/ قادة المناطق العسكرية الأولى والثانية المحترمون

الأخ/ وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء المحترم

الإخوة/ مدراء الأمن والشرطة بالساحل والوادي- المحترمون

الإخوة/ مدراء مكاتب الصحة بالساحل والوادي المحترمون

الإخوة/ مدراء المديريات بالساحل والوادي المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف حالة فيروس كورونا

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه..

اعملوا على تنفيذ الإجراءات السريعة التالية كلاً في مجال اختصاصه:

1- حظر التجوال في المديريات الشرقية الشحر الديس الشرقية الريده وقصيعر يبدأ من الثامنة صباحاً اليوم الجمعة حتى السادسة من صباح يوم السبت الموافق ١١ ابريل الحالي.

2- الاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في المكلا وغيل باوزير وباقي مديريات حضرموت كإجراء احترازي، وحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت من السادسة من مساء اليوم الجمعة إلى السادسة صباحاً من كل يوم بصورة دائمة.

3- قيام الفرق الصحية بواجبها وخاصة فرق الاستجابة السريعة والفرق الصحية الرديفة في المديريات الشرقية (الشحر – الديس الشرقية – الريدة وقصيعر) هذا اليوم الجمعة ومساندة رجال الأمن لهذه الفرق لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حسب ما هو في خطط الصحة.

4- تنفيذ حملة رش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة من قبل صندوق النظافة والاستعانة بسيارات المطافي للرش والتعقيم أثناء حظر التجوال في المديريات الشرقية.

5- إغلاق ميناء الشحر واتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد.

6- على كل العاملين في ميناء الشحر ألتزام الحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين والتواصل مع غرف عمليات الصحة في حال ظهور أي أعراض لوباء كورونا وسوف تصلهم فرق الاستجابة إلى بيوتهم للاطمئنان عليهم حسب بياناتهم الموجودة لدينا، وتغلق مدينة الشحر بصورة نهائية وعلى الجيش والأمن إغلاق كل المنافذ التي تؤدي للخروج من المدينة ويسمح فقط للأطقم التابعة للصحة”.

│المصدر – الخبر