ظهور جديد للمهاجرين الأفارقة بعد اسبوع من الاختفاء

ظهرت عددا من المهاجرين الأفارقة القادمين من القرن الأفريقي إلى المحافظات الجنوبية المحررة من جديد بعد اسبوع من اختفاء ظهور جراء منع تدفقهم في المنافذ البحرية.

وشوهدت صباح اليوم إعداد أخرى من الأفارقة بمختلف الأعمار شباب في مقتبل العمر ورجال وهم يمشون على الطريق العام الذي يربط عدن بلحج بمنطقة جلاجل بين الحوطة وصبر بتبن .

كما لوحظ آخرين وهم يتناولون الطعام أمام أحد المحلات التجارية المغلقة جوار إحدى المطاعم الشعبية، وهم يتناولون الطعام في مشهد مؤثر يلخص اوجاع هجرتهم في ظل معاناتهم مع الجوع والعطش .

ولم تعرف بعد الأسباب والدوافع الحقيقية التي سمحت بنزول دفعة جديدة عبر السواحل وعبور هؤلاء وتخطي كافة النقاط الأمنية، خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا والقلق الذي يساور الجميع من أن يكون من بين هؤلاء حاملين للأمراض والأوبئة.

ويخشى الكثيرون من تدفق المهاجرين خاصة وأنهم يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية دون خضوعهم لأي فحوصات طبية تؤكد خلوهم من الأمراض في هذه الفترة الحرجة من وباء فيروس كورونا.

وطالب الأهالي بعودة تطبيق الإجراءات المشددة بوقف تدفق الهجرة الغير الشرعية والحد من وصول المزيد منهم عبر المنافذ البحرية التي تشهد حاليا انتشار أمني على طول السواحل .