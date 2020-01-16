ظهور طارق صالح في الرياض يثير حفيظة المليشيا ويجعلها تعيد القبض على متهمين بتهريبه من صنعاء

كشفت مصادر مقربة من المليشيا الحوثية عن قلق متزايد في صفوف المليشيا بعد ظهور العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية ” حراس الجمهورية ” بصحبة الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس .

وقالت المصادر ” للمشهد اليمني ” اليوم الخميس أن الحوثيين أعادوا للسجن متهمين في مساعدة العميد طارق في الخروج من العاصمة صنعاء بعد هزيمة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ومقتله على يد المليشيا بعد إعلان صالح انتفاضة ديسمبر 2017م ضد المليشيا لاستعادة النظام الجمهوري .

وأضافت المصادر أن طارق صالح غادر منطقة حده بعد بإيعاز من عمه بمغادرة قصره والقريب من شارع مقديشو ” شارع صخر ” والذي قتل فيه صالح في اليوم الرابع من إعلان الإنتفاضة .

وأكدت المصادر أن طارق تحرك على سيارة عادية إلى مبنى شعبي قريب من شارع الرياض ” شارع هايل ” وفي فجر اليوم الثاني تم تهريبه إلى منازل أخرى جنوب العاصمة صنعاء .

ووضحت المصادر أن المليشيا وجهت الإتهام لقيادات تابعة لها وقيادات مؤتمرية أخرى وتم سجنها بعد إنتصار المليشيا لكن الحوثيين قاموا بالإفراج عنهم بعد إصدار رئيس المجلس السياسي – غير المعترف به – السابق صالح الصماد وكان من بينهم ثلاثة أشخاص من سنحان وخمسة آخرون من آنس .

هذا وبينت المصادر أن الحوثيين افتعلوا مشاكل مع بعض هؤلاء المتهمين وتم تلفيق تهم جديدة لهم وقد تم إعادة شخص متهم للسجن ومازالت المليشيا تبحث عن البقية لإعادتهم للسجن مرة أخرى .

الجدير ذكر أن الحوثيين بحسب المصدر نفسه فهموا الزيارة بنهاية المفاوضات السابقة بين المليشيا الحوثية والسعودية وخاصة بعد أن أدركت الأخيرة أن الحوثيين تابعين لإيران وخاصة بعد موقفهم الأخير من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمتهم في المصدر الفعلي للثورة الإيرانية الشيعية في المنطقة والتي تهدد جميع دولها على حد سواء .